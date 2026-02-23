Fieldfisher promociona a Javier Fuentes de Tienda y Antonio Delgado como nuevos socios de la firma

Javier Fuentes de Tienda pasa a socio del área de Corporate M&A y Antonio Delgado del área de Arbitraje Internacional

Los nombramientos refuerzan áreas estratégicas de la firma y reflejan el compromiso de Fieldfisher con el crecimiento orgánico y la promoción del talento interno.

Fieldfisher acaba de promorcionar a Javier Fuentes de Tienda y Antonio Delgado a socios de la firma, consolidando así el crecimiento de áreas clave y reforzando su apuesta por el desarrollo profesional interno como pilar estratégico del despacho.

Javier Fuentes de Tienda pasará a socio del área de Corporate M&A, tras desempeñar durante los últimos cuatro años un papel clave en el crecimiento y consolidación de esta práctica. Desde su incorporación a Fieldfisher, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en operaciones corporativas de elevada complejidad, destacando por su excelencia técnica, liderazgo y compromiso con los valores de la firma.

Por su parte, Antonio Delgado promociona a socio del área de Arbitraje Internacional, donde hasta ahora ejercía como of counsel.

Arbitrajes internacionales

Con más de 18 años de experiencia, asesora a clientes e inversores en arbitrajes internacionales y procedimientos frente a estados soberanos, especialmente en controversias relacionadas con inversión directa extranjera y proyectos de energías renovables. Cuenta con un marcado perfil internacional: está colegiado en España, es solicitor en Inglaterra y Gales y ha desarrollado su práctica profesional en España, Reino Unido y Suiza.

En opinión de Rodrigo Martos, socio director de Fieldfisher, “estas promociones reflejan el compromiso firme de la firma con el talento interno y con un modelo de crecimiento basado en la meritocracia. Tanto Javier como Antonio han demostrado una excelente capacidad técnica, liderazgo y una implicación constante en el desarrollo del proyecto de Fieldfisher”.

Para Javier Fuentes de Tienda, “es un orgullo asumir este nuevo reto como socio de Fieldfisher. Agradezco la confianza de la firma y de mis compañeros, y afronto esta nueva etapa con el compromiso de seguir aportando valor a nuestros clientes y contribuyendo al crecimiento del área de Corporate M&A”. Por su parte, Antonio Delgado ha señalado que “esta promoción supone un reconocimiento al trabajo realizado durante estos años y una gran responsabilidad de cara al futuro. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de seguir ofreciendo a nuestros clientes un asesoramiento de máximo nivel en arbitraje internacional y protección de inversiones”.

Con estos nombramientos, Fieldfisher continúa reforzando su equipo de socios y consolidando su posicionamiento en áreas estratégicas del despacho, apoyándose en profesionales que conocen en profundidad la firma y comparten su visión a largo plazo.

