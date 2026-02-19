PONS Escuela de Negocios e ISDE lanzan en Barcelona el I Máster en Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación Tecnológica

Su orientación es la empleabilidad y al networking internacional y cuenta con el respaldo de Fundación PONS para impulsar programas de Becas a la Excelencia.

PONS Escuela de Negocios es la división de PONS especializada en soluciones de formación para el ámbito empresarial, con programas máster y executive que conectan innovación, propiedad industrial e intelectual y negocio.

PONS Escuela de Negocios y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en colaboración con ACCIÓ, agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya, han presentado en Barcelona la primera edición del Máster en Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación Tecnológica, un posgrado diseñado para estudiantes y profesionales en activo con proyección internacional que quieran liderar la gestión estratégica de los activos intangibles en compañías innovadoras y entornos regulados altamente competitivos. El lanzamiento tuvo lugar en el marco de la jornada “Innovación Tecnológica y Propiedad Industrial” celebrado en la sede de la institución académica ISDE de la Ciudad Condal.

La apuesta llega en un contexto en el que los activos intangibles ya representan alrededor del 92% del valor de mercado de las compañías del S&P 500, evidencia de que la creación de valor empresarial descansa —cada vez más— en talento, tecnología, datos, marca y propiedad intelectual. En paralelo, la inversión mundial en intangibles crece tres veces más rápido que la inversión en activos físicos, consolidando a la PI como palanca de soberanía tecnológica y competitividad en las economías avanzadas y emergentes.

“El talento que marca la diferencia hoy es el que conecta innovación, negocio y protección jurídica. Este máster —ahora en Barcelona e íntegramente en inglés— está pensado para aprender haciendo, con casos reales y una visión global que permita liderar proyectos con impacto desde el primer día”, afirmó Erika Jiménez Leube, directora del Máster y actual presidenta de LES Spain & Portugal.

Por su parte, la directora General de PONS Escuela de Negocios, María Jesús Magro, recordó que “esta edición del Master en Barcelona da continuidad a nuestro compromiso por impulsar la competitividad empresarial, así como el talento y empleabilidad de los alumnos a través de la formación. Con este programa acercamos la realidad profesional al aula apoyados, además, en nuestro programa de Becas a la Excelencia para los mejores perfiles”, señaló.

“Barcelona es un Hub de Conocimiento y empresas que demandan perfiles capaces de dialogar con la tecnología y el negocio. La colaboración ISDE–PONS ofrece formación práctica, conectada con el mercado y en clave internacional”, subrayó Montse Pintó Sala, directora Ejecutiva de ISDE Barcelona.

“Nuestro país no está habituado a proteger su innovación, es cierto, pero el potencial innovador que tienen nuestras empresas es equiparable al de cualquier país de nuestro entorno; lo que debemos hacer es capacitar a nuestro tejido empresarial y este Máster, es una buena oportunidad”, señaló Joan Sansaloni, responsable del equipo de Propiedad Industrial e Intelectual de ACCIÓ.

El Máster —coorganizado por PONS Escuela de Negocios e ISDE con la colaboración académica de la consultora PONS IP—tendrá una duración de un año académico (60 ECTs) y comenzará en septiembre combinando conocimiento jurídico, tecnológico y de negocio, con modalidades presencial y online, desde Madrid y Barcelona. El postgrado incluirá la opción de realizar prácticas de hasta 6 meses en despachos y departamentos legales entre los más de 250 empresas colaboradoras con el programa.

Para esta primera edición, el Máster contará con tres ventanas de inicio a lo largo del año a través de sus módulos para facilitar su cumplimiento de una forma más flexible. Además, y a través de Fundación PONS, se ofrecerán becas a la excelencia orientadas a apoyar el talento y facilitar el acceso al Máster. La convocatoria, requisitos y plazos se comunicarán a través de los canales oficiales de la Fundación.

Programa académico y claustro de primer nivel

La dirección académica en Barcelona correrá a cargo de Erika Jiménez Leube, abogada con más de 20 años de ejercicio profesional y académica liderando la gestión de intangibles para compañías multinacionales como FLUIDRA y ASML, junto con José Manuel Otero Lastres como director Honorífico. Otero Lastres, uno de los profesionales más reputados en el ámbito de la propiedad industrial, es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago; Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá y Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafor reforzando entre ambos el equilibrio entre excelencia universitaria y práctica profesional.

El plan docente, impartido íntegramente en inglés, se estructura en cuatro módulos troncales que cubren el ciclo completo de la gestión de intangibles:

Módulo I — Patents & Technological Innovation : Luis Ignacio Vicente del Olmo , Strategic Advisor en PONS IP y Antonio López‑Carrasco, Senior Patent Expert en Telefónica I+D, abordarán desde la estrategia de patentes hasta la transferencia tecnológica y la inteligencia competitiva aplicada.

— : , Strategic Advisor en PONS IP y Antonio López‑Carrasco, Senior Patent Expert en Telefónica I+D, abordarán desde la estrategia de patentes hasta la transferencia tecnológica y la inteligencia competitiva aplicada. Módulo II — Soft Skills for IP & Innovation Leaders : liderado por Eugenia Navarro (Spain Regional Community Leader en CLOC), este módulo trabaja competencias transversales —legal operations, comunicación ejecutiva y gestión del cambio— críticas para el rol in‑house global.

: liderado por (Spain Regional Community Leader en CLOC), este módulo trabaja competencias transversales —legal operations, comunicación ejecutiva y gestión del cambio— críticas para el rol in‑house global. Módulo III — Trademarks, Competition & Advertising : Liderado por Isabel Cortés , directora de Relaciones Internacionales, PONS IP y Rosalia Salvia , directora de Propiedad Intelectual, ISDIN, profundizarán en la protección marcaria, competencia, publicidad y brand enforcement en mercados internacionales.

: Liderado por , directora de Relaciones Internacionales, PONS IP y , directora de Propiedad Intelectual, ISDIN, profundizarán en la protección marcaria, competencia, publicidad y brand enforcement en mercados internacionales. Módulo IV — Copyright, Entertainment Law & Cybersecurity: Bep Moll, productor y estratega de contenidos, aportará desde su dirección un enfoque pionero sobre economía de la atención, monetización digital y diseño de narrativas escalables en entornos audiovisuales y de plataformas.

Tendencia global positiva en la actividad de PI en el mundo

La actividad mundial de propiedad industrial mantiene un crecimiento sostenido. En 2024 y según la OMPI (WIPO), las solicitudes de patentes alcanzaron un récord de 3,7 millones, con un crecimiento del 5% interanual, y la demanda de marcas se ha consolidado en torno a 15 millones de clases. Estos datos refuerzan la necesidad de formación avanzada en IP e innovación que permita a los profesionales en activo y a los que lo serán en el futuro operar en varios idiomas con perspectiva global en el marco jurisdiccional y capacidad de proteger, explorar y escalar la innovación propia. Según datos de la EUIPO, en la UE las industrias intensivas en derechos de PI ya generan el 47,9% del PIB así como uno de cada tres empleos creados en Europa. Las empresas que tienen capacidad para proteger, explorar y escalar la innovación propia atraen más inversión, generan más empleo cualificado y retienen el talento como factor clave en su competitividad.

