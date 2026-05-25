ABG Intellectual Property anuncia la apertura de su quinta oficina en España

ABG Intellectual Property es una firma especializada en propiedad industrial e intelectual que el prestigioso periódico Financial Times sitúa entre los mejores despachos de patentes de Europa

La firma de propiedad industrial e intelectual acaba de avanzar su expansión en su seminario IP Perspectives, que en su duodécima edición ha vuelto a completar aforo.

Juan Arias, socio director en ABG Intellectual Property, ha adelantado que la firma de propiedad industrial e intelectual abrirá su quinta oficina en España antes de que termine el año, aunque por el momento no ha desvelado la ubicación ni el calendario de la expansión. La compañía sumará, por tanto, una nueva ubicación a su actual sede central en Madrid y las oficinas en Barcelona, Bilbao y Valencia, esta última inaugurada en 2024.

El anuncio se produjo durante IP Perspectives XII, el seminario anual del despacho, que volvió a completar el aforo con más de un centenar de asistentes. La jornada reunió en Madrid a profesionales de la innovación y la Propiedad Industrial e Intelectual de organizaciones públicas y privadas para analizar cuestiones de actualidad y enfoques prácticos orientados a proteger y rentabilizar la I+D+i.

Veinte años del Curso en Derecho Europeo de Patentes

La sesión arrancó con la inauguración de la Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Elisa Rodríguez, quien, entre otras cuestiones, remarcó las ventajas de emplear ese organismo para presentar las solicitudes de patente prioritarias. A continuación, Arias dio la bienvenida y agradeció a la OEPM la colaboración en el Curso en Derecho Europeo de Patentes, integrado en la Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial Carlos Fernández Nóvoa, creada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Oficina.

En su intervención recordó que este año se cumple el vigésimo aniversario de la llegada a España de ese programa del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual (CEIPI), vinculado a la Universidad de Estrasburgo. “Es una formación que se imparte en cerca de una treintena de ciudades europeas, cuyo valor para formar técnicos de patentes es incomparable. Me enorgullece particularmente que, además de representantes de oficinas de patentes nacionales e internacionales, entre los tutores haya profesionales de distintas agencias y despachos, porque refleja el carácter colectivo de un proyecto que contribuye a preservar el futuro de nuestra profesión”, señaló.

Transferencia en la Universidad de Navarra

A partir de ahí, a lo largo de la mañana, el programa combinó análisis y práctica, con bloques dedicados a los principales cambios del entorno europeo y a decisiones habituales en la protección de activos. La jornada mantuvo así un formato ya consolidado basado en contenidos útiles para la toma de decisiones, actualización rigurosa y un caso aplicado.

En esta edición, el cierre lo protagonizó la Universidad de Navarra, cuya responsable de PI, Cristina Natal, compartió estrategias para que el conocimiento no se quede en el laboratorio y llegue al paciente, apoyándose en ejemplos reales presentados durante la sesión.

Las próximas citas del ciclo, que se celebrarán en Bilbao (23 de octubre) y Barcelona (11 de noviembre).

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