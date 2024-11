Absuelto por introducir moneda falsa en España mediante compra de billetes falsos en la ‘darknet’

La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a un hombre acusado de un delito de introducción de moneda falsa en España. La sentencia relata como probado que José Pablo compró mediante tarjeta bancaria a través de su cuenta de mail una remesa de billetes falsos en la ‘darknet’, sin precisar el número ni el valor, en el que figuraba Fulgencio como vendedor y una dirección postal de la capital vallisoletana para la entrega del paquete. Este, cuyo contenido se desconoce, no fue recibido por el acusado y fue devuelto a su origen al no haberse podido entregar.

El propio acusado reconoció en declaración policial que utilizó el nick ‘pikacchu’ para hacer una compra, sólo esa vez, con el mínimo exigido por el vendedor y que pagó en Bitcoins. Argumentó que realizó la adquisición por curiosidad y no para su distribución.

El tribunal da como probado y reconoce que, si bien hubo ese contracto a través de la darknet y un pedido de billetes falsos llegándose a realizar un envío, éste no llegó nunca a manos José Pablo. “Pero sí existen dudas sobre el contenido del paquete enviado, pues nunca fue interceptado ni visto”, señalan los magistrados. “Por ello concluimos con que no se prueban los elementos del tipo penal y no procede sino dictar sentencia absolutoria”, concluyen.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Castilla y León.

AP Valladolid ST 8 oct 2024

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos