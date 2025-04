La verdadera justicia no baja la edad penal: eleva la responsabilidad social

En un momento de fuerte debate social y político sobre la delincuencia juvenil, tres magistradas especializadas en menores —Reyes Martel, Eva Saavedra y Concepción Rodríguez González del Real— han alzado su voz para defender un modelo de justicia que priorice la prevención, la educación y la reparación, frente a las propuestas que apuestan por un endurecimiento del sistema.

Bajo el lema ¿Bajamos la edad penal o subimos la responsabilidad social?, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acogió este martes una rueda de prensa centrada en el actual debate sobre la delincuencia juvenil, con un mensaje claro: apostar por el endurecimiento del sistema penal no es la solución.

El encuentro fue moderado por Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, quien destacó en su introducción la importancia de escuchar a quienes están en primera línea de la justicia juvenil y de dar visibilidad a una realidad que a menudo queda oculta tras los grandes titulares. “Los menores son nuestro futuro, no podemos olvidarlos”, subrayó Winkels, poniendo en valor la existencia en España de 81 jueces de menores “absolutamente especializados, volcados y además coordinados”, cuya labor conjunta les permite hablar con una única voz. Winkels advirtió, además, que pese a la reciente reforma legislativa —la Ley 1/2025, de eficiencia organizativa—, el sistema sigue presentando importantes carencias. “Su voz se ha presentado ante el legislador, pero no ha sido escuchada”, lamentó.

En su intervención, Reyes Martel, jueza de menores de Las Palmas y fundadora del proyecto #UP2U, trazó un diagnóstico contundente: “El menor, la menor, no nace delincuente; depende de las circunstancias, del lugar, de la familia”. Martel puso el foco en las condiciones de los centros de internamiento, una realidad muchas veces invisibilizada: “Preferiría como adulta irme a cualquiera de los centros penitenciarios de la Comunidad Canaria que a uno de los centros de internamiento de menores. Por la noche, lo que se oye son muchos niños llorando”. Con estas palabras, recordó que muchos de estos jóvenes son también víctimas antes que infractores.

Frente a los discursos alarmistas, defendió el impacto real de las medidas restaurativas: “Sí que funciona: tenemos ejemplos reales de jóvenes que han cambiado su vida”. De hecho, como subrayó la magistrada, los programas restaurativos basados en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor alcanzan tasas de reinserción «altísimas», según los datos manejados por las juezas. Reyes concluyó llamando a una reflexión colectiva: “Incluso desde el egoísmo social deberíamos apostar por ellos. Porque son nuestro futuro”.

La magistrada Eva Saavedra, titular en Madrid, quiso centrar la atención en la importancia de actuar antes de que el delito ocurra: “La adecuada prevención evita que haya víctimas”, afirmó con rotundidad. A su juicio, bajar la edad penal —una de las propuestas que más se oyen en medios y política— sería inútil si no se refuerzan antes las políticas de prevención. Saavedra alertó además del nuevo escenario que suponen las redes sociales: “Gran parte de su vida, que ellos entienden como su vida real, está en las redes”, apuntando al papel creciente del entorno digital en la nueva delincuencia juvenil.

Concepción Rodríguez, también jueza en Madrid, desmanteló con datos los argumentos que piden más dureza: “Incrementar el tiempo de duración de las medidas o bajar la edad penal no disminuye la delincuencia juvenil; la clave está en la prevención y en la intervención educativa”. Recordó, además, que España ya se sitúa en los estándares europeos en cuanto a edad de responsabilidad penal: “España está en la media europea. No tiene sentido bajar los 14 años de responsabilidad penal”.

El testimonio más conmovedor lo ofreció Wynna Zady, una joven que pasó por el sistema de justicia juvenil y hoy está graduada en Derecho: “Llegué a cometer 25 delitos. Incluso agredí a mi familia. Si se hubiera intervenido antes conmigo, no habría llegado tan lejos”. Hoy, Wynna defiende con convicción la importancia de la justicia restaurativa: “Creo en la justicia restaurativa porque me salvó. Un error no define tu destino”.

Durante el acto, las magistradas también denunciaron la falta de escucha institucional: en la reciente reforma de la Ley de Eficiencia Procesal, no se tuvo en cuenta ninguna de las enmiendas propuestas por los jueces de menores, a pesar de que afectan directamente a los derechos de los jóvenes.

Este acto marca solo el principio. El próximo 7 de mayo, también en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, se celebrará una Cena Solidaria destinada a recaudar fondos para seguir impulsando el trabajo de #UP2U, un proyecto que ha conseguido ya acompañar a más de 1.950 jóvenes en su proceso de reintegración social, demostrando que la apuesta por la segunda oportunidad no es una utopía, sino una realidad posible. Porque la justicia que repara también construye futuro.

