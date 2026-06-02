act legal Spain incorpora a Mª Encarnación Pérez-Pujazón como socia de Litigación

Procede de Uría Menéndez, donde ha desarrollado más de dos décadas de trayectoria en litigación compleja, arbitraje y conflictos patrimoniales

act legal Spain incorpora a Mª Encarnación Pérez-Pujazón Millán como socia del área de Litigación, reforzando así una de las prácticas estratégicas del despacho en un momento de creciente complejidad jurídica y empresarial.

Pérez-Pujazón cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años en litigación civil y mercantil compleja, desarrollada principalmente en Uría Menéndez, firma en la que ha ejercido como Counsel del Departamento Público y Procesal desde 2015. A lo largo de su carrera ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en controversias patrimoniales, societarias y contractuales de alta complejidad, así como en procedimientos arbitrales y conflictos vinculados con empresa familiar y sucesiones.

Su experiencia abarca áreas como responsabilidad civil y seguros, derecho societario, competencia desleal, derecho concursal, arrendamientos y derechos reales, participando de forma directa en la estrategia procesal y en la dirección letrada de procedimientos complejos.

Además de su actividad profesional, desarrolla una intensa labor académica como profesora asociada de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y docente en distintos programas especializados del ICAM y otras instituciones jurídicas. Es también autora de publicaciones de referencia y ha sido reconocida de forma continuada por Best Lawyers in Spain en el área de Procesal.

Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, destaca que la incorporación de Encarnación supone un paso muy importante para seguir consolidando nuestra práctica de litigación:” Su experiencia en procedimientos complejos, su prestigio profesional y su capacidad para acompañar a los clientes en asuntos especialmente sensibles aportan un enorme valor al despacho y refuerzan nuestra apuesta por seguir creciendo en áreas estratégicas”.

Por su parte, Mª Encarnación Pérez-Pujazón señala que se incorpora a act legal Spain atraída por un proyecto con una clara vocación de crecimiento, muy orientado al cliente y con una forma de trabajar ágil y colaborativa: “Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con el objetivo de aportar toda mi experiencia en litigación y resolución de conflictos complejos. Se trata de un nuevo reto profesional muy ilusionante”.

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