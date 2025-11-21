Acto de entrega del XXV Premio AEDAF

El Premio AEDAF tiene carácter bienal y tiene como objetivo estimular la excelencia en la práctica, en la docencia en la investigación y en la formación judicial en todos los ámbitos del Derecho Tributario.

En esta edición, los trabajos presentados debían abordar temas como los retos de la transformación digital, las cuestiones tributarias de especial controversia o las novedades en contabilidad, administración, economía o derecho de la empresa en su proyección fiscal.

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha entregado este jueves, 20 de noviembre, el premio AEDAF a Josep Chiva Massó, en la categoría de asesor fiscal en ejercicio; Arturo Aldea Gamarra, en la categoría de docente investigador y José Andrés Rozas Valdés, accésit en la misma categoría; Felipe Luján Romero y Javier Alfonso Martínez Tabernero, en la categoría de jueces en formación y José María Echave-Sustaeta Osuna, en la modalidad de joven talento (Premio Enrique Giménez-Reyna).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos