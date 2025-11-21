Acto de entrega del XXV Premio AEDAF

En esta edición, los trabajos presentados debían abordar temas como los retos de la transformación digital, las cuestiones tributarias de especial controversia o las novedades en contabilidad, administración, economía o derecho de la empresa en su proyección fiscal.
La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha entregado este jueves, 20 de noviembre, el premio AEDAF a Josep Chiva Massó, en la categoría de asesor fiscal en ejercicio; Arturo Aldea Gamarra, en la categoría de docente investigador y José Andrés Rozas Valdés, accésit en la misma categoría; Felipe Luján Romero y Javier Alfonso Martínez Tabernero, en la categoría de jueces en formación y José María Echave-Sustaeta Osuna, en la modalidad de joven talento (Premio Enrique Giménez-Reyna).