Afianza refuerza su área laboral con la adquisición de Gestolasa

La integración forma parte del plan de crecimiento y diversificación de Afianza, que alcanzó 83,2 millones de euros de facturación en 2025

Afianza ha completado la adquisición de Gestolasa, firma especializada en relaciones laborales con más de 35 años de trayectoria en el sector. Esta operación permite a Afianza expandir y reforzar su oferta de servicios en el ámbito laboral.

Gestolasa ha registrado en 2025 una facturación de 2,2 millones de euros con un equipo de 26 profesionales.

Con esta incorporación, Afianza suma las capacidades de Gestolasa, que ha trabajado con más de 600 empresas y ha dado soporte a más de un millón de personas en procesos de prejubilación y gestión de incapacidad.

La firma aporta expertise en áreas como, asesoramiento jurídico laboral, cumplimiento normativo, previsión social empresarial, diagnóstico de absentismo y Business Process Outsourcing (BPO) de nóminas. Destaca en diagnóstico de absentismo y en su programa de gestión de la incapacidad permanente, que alcanza un 92% de resoluciones favorables y cuenta con herramientas tecnológicas propias para la identificación y priorización de casos. También sobresale su área de previsión social, donde ha participado en el diseño y ejecución de programas de prejubilaciones en grandes empresas en España de sectores de telecomunicaciones, industrial y farmacéutico.

Ignacio Sevilla, director de negocio de Afianza, ha valorado la operación y ha afirmado que, “hemos desarrollado metodologías muy específicas en gestión de la incapacidad permanente y previsión social que están dando resultados reales a nuestros clientes. Formar parte de Afianza nos abre la posibilidad de trasladar esta experiencia a más empresas y combinarla con los recursos de una firma líder”.

Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza, ha declarado: “Gestolasa aporta un nivel de especialización técnica muy alto en áreas como incapacidad permanente. Su modelo combina asesoramiento médico y jurídico con tecnología propia, algo poco habitual en el mercado. Es exactamente el tipo de empresa que necesitamos para ampliar nuestra oferta de servicios profesionales”.

Es integración forma parte de la estrategia de crecimiento y diversificación de Afianza en 2026. La compañía alcanzó en 2025 los 83,2 millones de facturación, frente a los 54,3 millones del año anterior, lo que representa un incremento del 53%. Actualmente cuenta con casi 1.200 profesionales en los principales ejes de la geografía española.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos