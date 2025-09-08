Altra Legal fortalece su departamento de Litigios con la incorporación de Federico Miller

Federico liderará el departamento de Litigios con enfoque en la defensa de los intereses de los clientes en el ámbito jurisdiccional

Altra Legal continúa consolidando su crecimiento y reforzando sus áreas clave con la incorporación de Federico Eduardo Miller Tellechea, quien asumió la dirección del departamento de Litigios.

Con una trayectoria de más de 18 años en el ámbito judicial y procesal, Federico aportará su amplia experiencia y conocimiento estratégico en la resolución de controversias complejas.

Abogado egresado con mención de honor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Federico cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Columbia. A lo largo de su carrera ha complementado su formación con cursos avanzados en derecho procesal civil, derecho probatorio, derecho administrativo y constitucional, entre otros.

Su experiencia profesional incluye posiciones clave en el Poder Judicial, donde se desempeñó como Actuario Judicial en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Quinta Sala) durante más de una década, y desde el año 2021 como Procurador Delegado en la Procuraduría General de la República. También ha ejercido en estudios jurídicos y en organismos de asistencia jurídica, desarrollando estrategias procesales y de litigación en casos de alta complejidad.

En su nuevo rol en Altra Legal, Federico liderará el departamento de Litigios, con enfoque exclusivo en la defensa de los intereses de los clientes en el ámbito jurisdiccional, diseñando estrategias de resolución de conflictos de alto impacto que garanticen resultados sólidos y efectivos.

“La incorporación de Federico refuerza nuestra capacidad para afrontar con éxito litigios estratégicos. Su profundo conocimiento del sistema judicial paraguayo, su visión procesal serán un activo clave para seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes”, señaló el Dr. José Antonio Moreno Rodríguez, socio fundador de Altra Legal.

Con este nombramiento, Altra Legal reafirma su compromiso de ofrecer soluciones legales integrales, combinando talento, experiencia y un enfoque innovador que la posiciona como una de las firmas de referencia en Paraguay.

