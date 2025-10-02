ANDEMA da a conocer los miembros del jurado de sus premios de periodismo

Como novedad este año los premios cuentan con cuatro categorías en lugar de dos para dar la oportunidad de participar a los distintos tipos de medios según difusión y alcance.

Su objetivo es promover y reconocer la labor de los periodistas en la divulgación y acercamiento a la opinión pública de la contribución de la Propiedad Industrial.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) acaba de dar a conocer la lista de los miembros del jurado en la IV edición de los Premios de Periodismo Javier Navarro. Todos son profesionales del mundo de la marca y la propiedad industrial, así como del periodismo y la comunicación.

Después de cuatro ediciones, los premios han alcanzado un gran prestigio. Su consolidación ha sido gracias al incremento de piezas presentadas y la participación de periodistas cada año.

La lista que ANDEMA ha cerrado con los miembros del jurado para la cuarta edición de sus premios de periodismo es la siguiente:

Eduardo Petrossi, presidencia de ANDEMA (Mahou San Miguel).

presidencia de ANDEMA (Mahou San Miguel). Salvador Orlando , vicepresidencia de ANDEMA (Louis Vuitton).

, vicepresidencia de ANDEMA (Louis Vuitton). Luis de Javier, vicepresidencia de ANDEMA (Bodegas Torres).

vicepresidencia de ANDEMA (Bodegas Torres). Adela Lario, tesorería de ANDEMA (Osborne).

tesorería de ANDEMA (Osborne). Francisco Vallés , secretaría de ANDEMA (Válvulas Arco).

, secretaría de ANDEMA (Válvulas Arco). Pablo Garde Lobo , subsecretario del Ministerio de Industria y Turismo y presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

, subsecretario del Ministerio de Industria y Turismo y presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Elisa Rodríguez , directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) Fernando Fernández , presidente de Promarca.

, presidente de Promarca. Pablo López , director general del Foro de Marcas Renombradas.

, director general del Foro de Marcas Renombradas. Juan Antolín , Dircom de PONS IP.

, Dircom de PONS IP. Juan Valdés, director de Comunicación Externa y Digital de Banco Sabadell.

El jurado de esta edición, celebrada un año más con la colaboración de Banco Sabadell, tendrá que valorar la calidad y claridad en la redacción; el rigor en la investigación y fuentes consultadas; y la originalidad del tema o en el enfoque.

Con el objetivo de dar la oportunidad de participar de forma más equilibrada a los distintos tipos de medios, este año se han establecido dos categorías más: medios audiovisuales (nacionales, regionales o locales) y medios regionales o locales (escritos digital o papel). Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de 2.500 € y una escultura conmemorativa.

La Asociación para la Defensa de la Marca es una asociación de sin ánimo de lucro con más de 30 años de historia. En la actualidad, está compuesta por más de 100 empresas de diferentes sectores económicos con un nexo en común: la creencia en el poder de la marca, de los diseños y de las patentes como principal activo de las empresas, como herramienta de competitividad e internacionalización y como elemento generador de riqueza y empleo en la economía y en la sociedad.

El jurado emitirá su fallo en el mes de enero de 2026 tras un mes de deliberación.

Todos los interesados puede conocer las bases consultando aquí:

Las bases del premio pueden consultarse en la página web de ANDEMA.

