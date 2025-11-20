Ángel Cervantes, nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha

El decano del Colegio de la Abogacía de Toledo ha sido elegido nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla- La Mancha

La elección tuvo lugar durante el último Pleno celebrado el 14 de noviembre. Cervantes, que sustituye en el cargo al decano de Cuenca, Ismael Cardo, estará al frente del Consejo Autonómico durante los próximos dos años.

El presidente tomará posesión en un acto que tendrá lugar en las próximas semanas en Albacete.

Cervantes es decano de la Abogacía de Toledo desde 2018 y además es el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía Española.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos