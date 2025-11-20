Ángel Cervantes, nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha
El decano del Colegio de la Abogacía de Toledo ha sido elegido nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla- La Mancha
La elección tuvo lugar durante el último Pleno celebrado el 14 de noviembre. Cervantes, que sustituye en el cargo al decano de Cuenca, Ismael Cardo, estará al frente del Consejo Autonómico durante los próximos dos años.
El presidente tomará posesión en un acto que tendrá lugar en las próximas semanas en Albacete.
Cervantes es decano de la Abogacía de Toledo desde 2018 y además es el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía Española.
