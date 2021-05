Reducción horaria como condición más beneficiosa Aplicar el registro horario no puede justificar modificación de jornada Noticia 03-05-2021 ElDerecho.com

El TSJ Galicia declara nula la decisión empresarial de eliminar el horario reducido los días 24 y 31 de diciembre tras la implantación del registro de jornada. El que la reducción horaria no esté prevista en los acuerdos colectivos y que haya sido autorizada por personas no competentes para ello no impide que se trate de una condición más beneficiosa.