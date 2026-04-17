Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semanas del 6 y 13 de abril de 2.026

unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución de 24 de marzo de 2026, de la Consejería de Salud, por la que se nombra Subdirectora de Sistemas de Información e Infraestructuras Tecnológicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias. (B.O.P.A. núm. 61 de 30 de marzo de 2026).
- Resolución de 27 de marzo, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombran 2 Jefes de Servicio Especial de Informática en el Departamento de Informática Tributaria. (B.O.E. núm. 84 de 6 de abril de 2026).
- Resolución de 23 de marzo de 2026, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Universidad en el Área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. (D.O.G.V. núm. 10342 de 15 de abril de 2026).
- Resolución de 9 de abril, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombra Coordinadora Técnica de Protección Radiológica del Público y Vigilancia Radiológica Ambiental en la Dirección Técnica de Protección Radiológica. (B.O.E. núm. 94 de 17 de abril de 2026).
- Resolución de 9 de abril, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombra Jefe de Área de Sistemas Eléctricos, Instrumentación y Control en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear. (B.O.E. núm. 94 de 17 de abril de 2026).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).