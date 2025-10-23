Arya Legal promociona a María Prous y Marta Prieto como nuevas socias

La boutique laboral apuesta por el crecimiento orgánico con el fin de ofrecer un servicio integral en materias de negociación colectiva, litigios, reestructuraciones, inspecciones, igualdad y cumplimiento normativo

Arya Legal, firma especializada en asesoramiento jurídico laboral, ha promocionado a María Prous y Marta Prieto como nuevas socias, en línea con su compromiso de impulsar el crecimiento profesional interno.

El objetivo de la firma es contar con los mejores profesionales del derecho laboral, lo que le permite reforzar su especialización, adaptar los procesos a las particularidades de cada compañía y aportar valor real a sus clientes.

Las nuevas socias aportan experiencia directa en áreas clave como negociación colectiva, reestructuraciones, litigios e igualdad, reforzando así el posicionamiento de Arya Legal como firma de referencia en asesoramiento laboral estratégico. Ambas lideran y coordinan al equipo de abogados de Arya Legal y se responsabilizan de la atención estratégica a los clientes.

Con más de diez años de trayectoria, María Prous ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en sectores como logística, automoción, transporte y farmacéutico.

Antes de unirse a Arya Legal en 2020, desarrolló su carrera en Roca Junyent. Está especializada en procesos colectivos (negociación de convenios, planes de igualdad, reestructuraciones y despidos colectivos), así como en el diseño e implantación de políticas corporativas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en International Business Law por la CEU Business School.

Marta Prieto está especializada en derecho administrativo sancionador (ITSS) y se responsabiliza de los asuntos procesales de mayor complejidad. Es experta en gestión de denuncias de acoso laboral y acoso sexual. Aporta una sólida trayectoria en derecho del trabajo y seguridad social, con especialización en prevención de riesgos laborales y cumplimiento normativo. Se incorporó en 2021 tras su paso por Andersen Tax & Legal y Grupo Orpea. Es profesora asociada de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid.

“María y Marta representan a la perfección lo que entendemos por liderazgo interno: visión técnica, capacidad de gestión y compromiso con los clientes. Los continuos cambios en materia laboral exigen un enfoque integral, y en Arya Legal lo ofrecemos combinando especialización jurídica y eficiencia operativa. Esta promoción refleja el modelo de firma que queremos construir”, afirma David Aceves, socio director de la firma.

Esta promoción se enmarca en la nueva etapa iniciada en octubre de 2025, cuando Labor10 dio lugar a Arya Legal como firma especializada en asesoramiento jurídico laboral, diferenciando así sus líneas de negocio y reforzando las sinergias del grupo.

