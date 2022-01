Antonio Almendros Abogados, boutique legal especializada en Derecho mercantil y concursal, da el salto a la capital desde su fundación en 2012 en Mallorca, donde ha acompañado y asesorado a sus clientes en casos de alta complejidad, sobre todo, en el sector económico y turístico.

La firma, liderada por el abogado Antonio Almendros, con más de 15 años de ejercicio, cosecha gran experiencia en temas de insolvencia y reestructuración; conflictos entre socios; responsabilidad de administradores; compraventa y fusión empresarial; inversiones extranjeras y nacionales, y defensa y reclamación de derechos e intereses en procesos y litigios.

“Con este paso perseguimos asentarnos como reconocido despacho profesional que presta servicios legales estratégicos de la máxima calidad, convirtiéndonos en un socio externo de confianza de nuestros clientes y de apoyo y acompañamiento a sus decisiones de negocio, crecimiento y conservación de su patrimonio jurídico empresarial”, explica Almendros.

Trayectoria profesional

Preguntado por el motivo que le ha llevado a dar el paso de asentarse en la capital, en concreto, en la Calle Serrano 110, el socio de la firma explica que después de ejercer durante más de 5 años en Madrid como administrador concursal en más de una decena de concursos de empresas de la capital, “había llegado el momento de poner nuestro conocimiento especializado y experiencia al servicio de los empresarios madrileños, siendo conscientes de que estamos y vamos a vivir grandes desafíos y oportunidades en los próximos meses y próximos años”.

Antonio Almendros es miembro de la Union Internationale des Avocats (UIA) y miembro de la Asociación de Derecho de la Insolvencia Balear (ADIB). Antes de fundar Antonio Almendros, anteriormente ejerció en Roderick Abogados; fue abogado asociado de Dictum Abogados (2012); socio de De Ruiz Abogados & Asesores Tributarios (2005-2011) y formó parte del Departamento civil-mercantil de Foro Abogados & Economistas (2002-2005).

“Nuestro despacho profesional se asienta sobre los siguientes tres valores fundamentales: inteligencia analítica, creativa y resolutiva, integridad y tenacidad. No tenemos límites, pero lo que tenemos claro es que no queremos perder nuestra esencia de despacho cercano, personal y directo. Por ello, no tenemos tanto el foco en nuestro crecimiento, sino en el de nuestros clientes”, concluye.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos