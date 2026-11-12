El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha presentado un decálogo de buenas prácticas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en los pequeños y medianos despachos de auditoría y ha alertado de que la IA genera en las empresas riesgos en cuyo control la auditoría va a ser "determinante".

El decálogo, presentado en el el XXVII Congreso Nacional de Auditoría y 35º Congreso Arco Mediterráneo de Auditoría bajo el lema 'Auditoría de cuentas: las personas, la clave de nuestra IA', destaca entre otras cosas que "el juicio profesional y el escepticismo son indelegables, que la confidencialidad de la información es irrenunciable, que todo resultado relevante de la IA debe someterse a verificación crítica y que su uso debe ser trazable y estar documentado", según recoge en un comunicado la entidad.

El presidente del ICJCE, Víctor Alió, ha presentado el decálogo 'IA responsable en los despachos de auditoría' en el congreso celebrado en Valencia al que han asistido la presidenta del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana, Lola Mor; el presidente del AMA, Joan Vall; la primera teniente de alcalde de Valencia, María José Ferrer San Segundo; y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán.

El documento, detallado en un acto al que han asistido cerca de 800 profesionales del sector de la auditoría, unos 400 estudiantes de la Comunitat Valenciana y más de 100 firmas que representan a cerca del 90% de la facturación del sector, pide también evaluar los riesgos de la IA que utiliza la entidad auditada y cómo afecta a sus procesos, a sus controles y a la fiabilidad de su información. Su idea transversal es que la IA puede ayudar a realizar tareas; no sustituye el juicio profesional, la obtención de evidencia suficiente y adecuada ni la responsabilidad del auditor.

"Este decálogo está concebido para que ninguna firma camine a ciegas y para que la tecnología esté siempre al servicio de lo que somos y seguiremos siendo: garantes de la confianza pública. Aún no sabemos cómo serán estos servicios, pero para acompañaros haremos un esfuerzo similar al vuestro: incorporaremos la IA para ofrecer servicios nuevos y mejores, no solo para hacer lo mismo con más eficiencia", ha destacado Víctor Alió.

En la auditoría, el 62% de los profesionales usa la IA en su actividad diaria, pero solo el 45% ha recibido formación específica y el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral, según el informe "El reto de la inteligencia artificial para la auditoría", impulsado por el ICAC y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc).

"La IA está transformando nuestra manera de trabajar y nos ofrece nuevas posibilidades para avanzar hacia una auditoría más eficiente, ampliar nuestra capacidad de análisis y mejorar la identificación de riesgos", ha explicó Mor que ha destacado que "el reto está en integrar estos avances en nuestra actividad, desarrollar nuevas competencias y mantenernos actualizados para responder a las necesidades de un entorno que evoluciona constantemente. Pero también debemos tener presente que ninguna herramienta puede sustituir el criterio profesional, la experiencia, la ética o la capacidad de interpretar la realidad que hay detrás de los datos".

Reformas prioritarias

El ICJCE, corporación que representa a cerca del 90% de la facturación del sector, considera prioritarias cinco reformas para la próxima legislatura: crear un supervisor independiente; revisar las cargas administrativas y las labores de cumplimiento que llevan a cabo los auditores; aprobar el marco que regulará la información sobre sostenibilidad durante la próxima década; reconocer oficialmente a los expertos contables y desarrollar un marco normativo que nos permita aprovechar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

En cuanto a la creación de un supervisor independiente destaca que el ICAC debe de funcionar como otros reguladores independientes que ya existen en España, como la CNMV o la CNMC, que actúan con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, y están sometidos al control parlamentario y judicial.

Sobre las cargas administrativas y las labores pide estabilidad normativa y que no se añadan nuevas cargas y considera que una regulación que alivie la carga del auditor ayudaría, junto con la IA, a hacer la profesión más atractiva para los jóvenes. Al mismo tiempo, considera un error tratar la propia auditoría como una carga administrativa, porque es una herramienta de gestión que mejora la eficiencia de las empresas. "Una auditoría da información más fiable a los accionistas, a las entidades financieras y a las administraciones públicas, reduce los errores contables y refuerza el control interno de las empresas. Además, contribuye a la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos económicos", ha explicado Alió.

El ICJCE, que también destaca la necesidad de aprobar el marco que regulará la información sobre sostenibilidad durante la próxima década, pide reglas "claras y homogéneas, las mismas para todos los profesionales que verifiquen esta información", y considera la verificación obligatoria una herramienta clave contra el greenwashing, una de las prioridades de los supervisores a nivel mundial. Propone, además, mantener la obligación de verificar para las empresas que ya lo hacen y advierte que reducir el número de empresas obligadas debilita el sistema.

Asimismo, destaca que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la UE, en España la figura del experto contable no está reconocida ni regulada, por lo que el REC, impulsado por el ICJCE y el Consejo General de Economistas, reclama una ley que defina la figura y homologue su cualificación con la del resto de Europa.

También piden desarrollar un marco normativo que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. "Si nuestros políticos deciden en algún momento apostar por el entendimiento les podemos asegurar que la auditoría de cuentas es un activo en el que van a poder asentar futuros acuerdos y desatacan que ahora mismo ICAC, Corporaciones, AECA, Universidades, CNMV, y el resto de los actores relacionados con el sector mantienen unas relaciones "muy constructivas" y coinciden en las principales reformas que necesitamos por lo que "hay que aprovechar este clima para avanzar en estas grandes asignaturas pendientes", ha subrayado Alió.

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