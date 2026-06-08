Kreston Iberaudit consolida su presencia en Andorra con la incorporación de dos nuevas socias

La firma de auditoría, fiscalidad, consultoría y legal incorpora a dos nuevas socias, Giannina Tacca y Beatriz Pintos, en un contexto de crecimiento de la compañía y de expansión de la actividad empresarial en el Principado

Kreston Iberaudit refuerza su presencia en Andorra con la incorporación de Giannina Tacca y Beatriz Pintos como nuevas socias de la oficina de Andorra la Vella, un movimiento que consolida la apuesta de la firma de servicios profesionales por el Principado.

Con esta incorporación la compañía suma más de 300 profesionales en toda España, Portugal y Andorra.

Giannina Tacca, con una amplia trayectoria en consultoría estratégica y financiera a empresas y grupos con actividad internacional, se incorpora como socia directora de la oficina. Por su parte, Beatriz Pintos, especializada en economía, auditoría y asesoramiento fiscal, asume la condición de socia del área de auditoría. Ambas profesionales se integran en el equipo, reforzando la estructura de la firma y ampliando su capacidad de servicio en el Principado de Andorra en auditoría, consultoría, fiscalidad y outsourcing.

Con estas incorporaciones, Kreston Iberaudit busca dar respuesta al crecimiento de la actividad empresarial en Andorra dada la complejidad normativa que afrontan las compañías que operan en el Principado, tanto locales como grupos con actividad internacional.

“La incorporación de Giannina y Beatriz refuerza nuestro equipo en Andorra con dos perfiles de gran experiencia y conocimiento del entorno empresarial del Principado”, explica Mercè Martí Queralt, presidenta ejecutiva de Kreston Iberaudit. “Es un paso coherente con nuestra estrategia de crecimiento, basada en la proximidad al cliente, el rigor técnico y la especialización”.

La oficina de Andorra la Vella forma parte de la red de Kreston Iberaudit en la Península Ibérica, desde donde la firma presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal, outsourcing y acompañamiento a expatriados, combinando el conocimiento local con una visión internacional.

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