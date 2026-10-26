Nexia Audiva ha integrado los equipos de Audria y Activa: cuenta con 9 socios y 70 empleados, y suma una facturación de 6,5 millones de euros

Audria Auditoría y Consultoría, S.L.P. y Activa Auditoria & Consultoria, S.L.P. se han fusionado para crear la nueva firma Nexia Audiva, S.L.P., que ha iniciado su actividad este mes de octubre de 2026.

Las dos firmas de servicios profesionales de auditoría y consultoría a empresas, con una amplia trayectoria en el sector, se han unido con el objetivo de sumar talento, conocimiento y experiencia, reforzando de forma paralela la capacidad de las dos empresas para ofrecer un servicio aún más completo y especializado a sus clientes.

Nexia Audiva ha integrado los equipos de Audria y Activa: cuenta con 9 socios y 70 empleados, y suma una facturación de 6,5 millones de euros. La nueva firma cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y con una amplia experiencia en auditoría, asesoramiento a empresas y otros servicios vinculados. Asimismo, la nueva firma sigue ofreciendo soluciones integrales y adaptadas a las necesidades de cada cliente, sin renunciar a sus valores: calidad, independencia, integridad y proximidad.

El consejo de administración de Nexia Audiva lo preside Emili Coll y Juan Luis Casanova es su vicepresidente. Casanova ha explicado que “afrontamos esta nueva etapa con la voluntad de seguir creciendo juntos, ya que Audria y Activa compartían la misma filosofía de trabajo, así como principios y valores que nos han permitido construir relaciones de confianza duraderas”. “Estamos convencidos de que esta unión permitirá fortalecer nuestra propuesta de valor, combinando especialización, excelencia, rigor y eficiencia, y manteniendo los más altos estándares de calidad y profesionalidad”, ha añadido.

La sede central de la nueva empresa sigue estando en Barcelona, en Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6ª planta, la misma dirección donde tenía la sede Audria. Además, Nexia Audiva tiene otras oficinas donde ya las tenían por separado Audria y Activa: en Madrid, Andorra y Vigo.

Nexia Audiva sigue formando parte de Nexia, una de las principales redes internacionales de firmas independientes de servicios profesionales, que factura 2.730 millones de dólares, cuenta con una plantilla de 23.578 personas y está presente en 118 países. Este hecho permite a la nueva firma mantener una visión global y ofrecer a sus clientes acceso a oportunidades y recursos en todo el mundo.

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