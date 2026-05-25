Auren nombra a Francisco Mondragón nuevo socio responsable de Auditoría en España

Francisco Mondragón sustituye a Rafael Nava, quien ha liderado la división de Auditoria en los últimos años

Auren ha nombrado a Francisco Mondragón como nuevo socio responsable de la división de Auditoría a nivel nacional, en el marco de su plan de crecimiento, con el objetivo de seguir consolidando la excelencia del área y avanzando en el relevo generacional dentro de la firma.

Francisco cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años de experiencia en el ámbito de la auditoría y forma parte de Auren desde hace 15 años. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Además, forma parte del Tribunal de Auditoría del Centro de Estudios Financieros y participa en distintos consejos de administración.

Inició su carrera profesional en EY, donde trabajó tanto en España como en la oficina de Londres, lo que le permitió adquirir una visión internacional de la auditoría. En 2011 se incorporó a Auren como director de Auditoría en la oficina de Valencia, liderando proyectos nacionales e internacionales en sectores como el industrial, el público o el financiero. En 2013 fue nombrado socio, desempeñando desde entonces un papel clave en el desarrollo y crecimiento del área de auditoría de la firma.

Francisco Mondragón sustituye a Rafael Nava, quien ha liderado la división de Auditoria en los últimos años. Durante esta etapa, Nava ha impulsado de forma significativa el crecimiento de la división, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado y consolidando un modelo basado en la calidad del servicio, la cercanía al cliente y la solidez técnica de los equipos.

En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren, este nombramiento “refleja la apuesta de la firma por el talento interno y por profesionales que han contribuido de manera decisiva al crecimiento del proyecto. Francisco representa los valores de Auren y su visión encaja plenamente con la estrategia de consolidación y desarrollo de la división de auditoría a nivel nacional, un área en la que contamos con una sólida trayectoria y una experiencia que nos acompaña desde los inicios de la firma. Este relevo supone, además, un cambio generacional que garantiza la solidez y el crecimiento de la firma”.

Además, ha querido agradecer la labor de Rafael Nava durante estos años, destacando “su compromiso, liderazgo y contribución clave al crecimiento y consolidación de la división de Auditoría, así como su implicación constante en el desarrollo del proyecto común de Auren”.

Por su parte, Francisco Mondragón ha señalado que asume esta nueva responsabilidad “con enorme ilusión y un profundo sentido de la responsabilidad. El objetivo es seguir fortaleciendo una división clave para la firma, acompañando a nuestros clientes en un entorno cada vez más exigente y contribuyendo al desarrollo de un equipo sólido, comprometido y orientado a la excelencia”.

Asimismo, ha destacado que “la profesión afronta importantes retos, entre ellos reforzar su papel en la promoción de la transparencia y la confianza en el ámbito empresarial, apoyándose en la tecnología como palanca de transformación. Al mismo tiempo, es fundamental saber trasladar a las nuevas generaciones la relevancia y el valor de una profesión que contribuye de manera directa a mejorar el entorno económico y social”.

Este nombramiento se enmarca en la estrategia de crecimiento que Auren viene desarrollando en los últimos años, basada en la calidad, la especialización y el desarrollo del talento. En el ejercicio 2024/2025, la firma alcanzó unos ingresos totales de 104 millones de euros, de los cuales el 23% corresponde a la división de Auditoría.

La división de Auditoría de Auren ha experimentado un crecimiento del 70% en los último diez años y cuenta actualmente con más de 250 profesionales.

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