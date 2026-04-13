Belén Pablos se incorpora como socia a Lener para liderar el área de Derecho Público

Se incorpora como socia y responsable de la práctica

Desde la oficina de Madrid, liderará el área a nivel global, reforzando la capacidad de Lener en sectores estratégicos como infraestructuras y energía.

Su llegada supone la incorporación de un perfil altamente especializado, con una sólida trayectoria asesorando a grupos empresariales nacionales e internacionales en el desarrollo de sus inversiones en España.

A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos vinculados a energías renovables —fotovoltaica, eólica, hidráulica o biomasa—, así como en iniciativas de hibridación y almacenamiento. Su experiencia se extiende también a otros sectores estratégicos como el ferroviario.

Su perfil se completa con un profundo conocimiento en materia de contratación administrativa y procedimientos contencioso-administrativos. Además, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a Administraciones Públicas.

En su última etapa, antes de incorporarse a Lener, ha sido socia de Derecho Público y Sectores Regulados en ITER Law, donde previamente lideró el área de Infraestructuras y Energía. Asimismo, ha ejercido en firmas como PwC y CMS Albiñana & Suárez de Lezo, asesorando a compañías nacionales y grupos multinacionales en sectores estratégicos.

El fichaje de Belén Pablos responde al objetivo de impulsar el crecimiento del área de Derecho Público, una práctica estratégica para Lener. La firma cuenta con presencia en seis ciudades —Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo, Sevilla y Valladolid—, lo que le permite mantener una interlocución cercana y directa con la Administración regional y local en España, reforzando así su modelo de acompañamiento al cliente desde el conocimiento del territorio.

“La alta especialización de Belén en infraestructuras y energía, junto con su capacidad para entender el contexto regulatorio y de negocio, encaja plenamente con nuestra forma de acompañar a los clientes”, afirma Carlos Martos, socio director de la oficina Lener Madrid.

Para Belén Pablos: “Con mi incorporación a Lener quiero contribuir a consolidar su liderazgo en Derecho Público y sectores estratégicos, ofreciendo soluciones adaptadas a cada proyecto y acompañando de forma integral a los clientes en el desarrollo de sus inversiones en España”.

La nueva socia de Lener compagina su actividad profesional con una destacada labor académica. Es profesora del Máster de Energía en el Club Español de la Energía y ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en materias de contratación pública y expropiación forzosa. Además, ha impartido formación especializada para entidades locales y ha participado como ponente en distintas instituciones jurídicas. Asimismo, es miembro de AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía) y miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública (OBCP).

“Supone una gran satisfacción para Lener que Belén se sume a nuestro proyecto. Su incorporación se une a las más recientes de Ramón Ozores y Sergio Gutiérrez, en las áreas de Procesal Concursal y Reestructuraciones, respectivamente; todas ellas forman parte del Plan de Consolidación y Crecimiento 2026-2028 de Lener”, según manifiesta Marisé Cosmea, socia directora de Lener.

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