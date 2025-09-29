BFE+ celebra 25 años en el Real Casino de Madrid con una apuesta firme por Madrid como puente jurídico entre Europa y América Latina

La firma reunió a clientes y amigos en el Real Casino de Madrid para conmemorar su aniversario global y consolidar su presencia internacional

El estudio Bullard Falla Ezcurra+ (BFE+) celebró sus 25 años de trayectoria con un evento en el Real Casino de Madrid, en el que reunió a referentes del mundo jurídico, empresarial y académico para conmemorar su aniversario y los tres años desde la apertura de su oficina en Madrid, la primera fundada por una firma latinoamericana en la capital española.

Con presencia en Perú y España, y una proyección decididamente internacional, BFE+ ha consolidado en estos tres años un hub estratégico para atender a empresas europeas con operaciones en América Latina, así como a compañías latinoamericanas con intereses en Europa. La oficina madrileña ya cuenta con un equipo de 10 profesionales y prevé cerrar el año con un crecimiento del 29%.

“La decisión de venir a Madrid fue estratégica y cultural. España no solo nos conecta con clientes europeos, sino que nos proyecta a toda América Latina. Estamos convencidos de que fue la mejor decisión que pudimos tomar”, destacó Eduardo Quintana, socio de Regulación y Competencia.

Durante el evento, los socios destacaron los pilares que han marcado la identidad de BFE+ desde su fundación: formación académica rigurosa, trabajo interdisciplinario, presencia internacional y una cultura interna distintiva, donde la alegría, la colaboración y la confianza ocupan un lugar central.

“Desde el primer día quisimos construir una firma con visión global, que llevara el prestigio de nuestro país al mundo, que fuera profundamente académica y abierta a otras disciplinas. Esa sigue siendo nuestra esencia”, señaló Alfredo Bullard, socio fundador y responsable del área de Solución de Controversias.

“Nuestro propósito siempre ha sido internacional. Entendemos las idiosincrasias de cada país, y descubrimos que no son tan distintas entre España y Latinoamérica. Por eso este puente funciona”, subrayó Milan Pejnovic, managing partner de la firma.

Fiel a su apuesta por la especialización, BFE+ sigue enfocándose en arbitraje, regulación y libre competencia, áreas en las que ha sido reconocida por Chambers & Partners, GAR 100 y GCR. En palabras de Lucía Villarán, socia de Regulación y Competencia: “Como en los buenos restaurantes, ofrecemos solo aquello en lo que somos mejores y adaptamos nuestras especialidades a lo que cada empresa necesita”.

Ese enfoque se refuerza con una mirada interdisciplinaria real: la firma trabaja de forma integrada con economistas, psicólogos y expertos en comunicación persuasiva.

“Aplicamos técnicas de psicología, neurociencia, storytelling legal y análisis económico en los casos. Incluso llevamos años incorporando formación teatral. No es accesorio: es parte de cómo construimos nuestros argumentos”, explicó Alejandro Falla, socio de la firma.

El evento, que incluyó un brindis con pisco peruano, fue también un momento para agradecer a quienes han acompañado a la firma desde su llegada a Madrid.

“Gracias por su aliento, sus consejos y su tiempo cuando aún nadie nos conocía aquí. Este camino también es suyo”, expresó Huáscar Ezcurra, socio de Solución de Controversias.

La celebración, más allá del aniversario, fue reflejo de una cultura corporativa profundamente humana.

“La alegría es un valor fundamental en todo lo que hacemos. No trabajamos para los clientes, trabajamos con ellos. Para nosotros, esta celebración es alegría, corazón, familia y equipo”, afirmó Andrea Cadenas, socia de Regulación y Competencia, formada íntegramente en la firma.

Con Madrid como plataforma y América Latina como raíz, BFE+ proyecta el futuro con ambición, sin perder su esencia. Su fórmula combina conocimiento técnico, visión estratégica y una cultura que cree en el detalle, la alegría y el trabajo en equipo como claves para brindar valor real a sus clientes.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos