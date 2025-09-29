BGI LAW amplía su red internacional con la incorporación del despacho Solomon&Co en India

BGI Global, la red internacional de despachos independientes fundada por BGI LAW, incorpora a su organización al despacho Solomon&Co Advocates & Solicitors de India.

Con esta incorporación, BGI Global suma ya despachos de un total de 25 países diferentes, con más de 50 oficinas y medio centenar de profesionales trabajando alrededor del mundo.

Además, la incorporación de India al conglomerado de BGI Global se escenificará en el XXVI Congreso Anual que la red de BGI LAW celebrará del 22 al 25 de octubre en Panamá.

Un despacho en el centro financiero de India

Solomon & Co. es un despacho de abogados con sede en Mumbai, el epicentro financiero y comercial de la India, y con oficinas tanto en Mumbai como en la vecina ciudad de Pune.

Desde su fundación en 1909, Solomon & Co. ha sido un socio legal de confianza tanto para clientes indios como internacionales, incluyendo corporaciones, organizaciones gubernamentales, fondos de inversión, organizaciones sin ánimo de lucro y personas físicas. Lo que comenzó como una firma especializada en bienes raíces y resolución de disputas ha evolucionado hasta convertirse en una firma de abogados de servicio global, enfocada en brindar servicios legales de alto valor en una amplia gama de áreas de práctica.

Con un legado que abarca más de 115 años, Solomon & Co. ha sido testigo y se ha adaptado a los cambios dinámicos en el panorama legal. “Aprovechando nuestra experiencia, ofrecemos servicios legales personalizados que satisfacen las necesidades únicas de nuestros clientes, asegurando su éxito en un entorno empresarial y legal en constante evolución”, destacan desde el despacho.

Reconocidos por Chambers and Partners y Legal 500, el equipo de Solomon&Co está formado por profesionales legales altamente cualificados con experiencia en derecho nacional e internacional. El despacho cuenta con un profundo conocimiento de diversos sectores, lo que le permite ofrecer soluciones prácticas e innovadoras a problemas legales complejos. “Nuestro equipo prioriza la entrega de soluciones orientadas a resultados, asegurando la satisfacción del cliente y optimizando la eficiencia operativa. Nuestro compromiso se basa en brindar un servicio excepcional al cliente, sustentado en un enfoque estratégico, focalizado y personalizado”, destacan.

XXVI Congreso Anual en Panamá

BGI Global celebrará su XXVI Congreso Anual en Panamá, en una reunión en la que actuará como anfitrión el despacho panameño Almengor, Caballero & Asociados. En el congreso, que se celebrará entre los días 22 y 25 de octubre, se formalizará la ampliación de la organización, se compartirán las principales experiencias y áreas de conocimiento de los distintos países participantes y se afrontarán también temas sobre la realidad de la abogacía frente a la irrupción de la IA.

Para el presidente de BGI LAW, Julio Aguado, el congreso internacional “es un momento fundamental para nosotros porque nos permite aprender y compartir experiencias de las diferentes partes del mundo en las que tenemos presencia y gestionar el flujo de negocio desde los distintos países. Debemos tener en cuenta que nuestra firma es líder en la gestión de inversiones hacía España, sobre todo las relacionadas con el ámbito inmobiliario, y en estos procedimientos es vital la ayuda de nuestros socios en los países de origen”.

