Bird & Bird amplía su presencia en la Península Ibérica con la apertura de una oficina en Lisboa

El despacho internacional Bird & Bird abre oficina en Lisboa, estableciendo así su presencia en Portugal y reforzando su posición en el mercado ibérico.

La oficina estará dirigida por Ana Rita Paínho junto con Sofia Carreiro, un of-counsel, dos counsels séniors, tres asociados y personal de soporte. Todos estos profesionales cuentan con una elevada especialización en Propiedad Intelectual, TMT, Life Sciences, Corporate, M&A, Laboral y Litigación.

Con una sólida y contrastada reputación en el mercado portugués, este equipo se incorpora a Bird & Bird con el objetivo de consolidar las capacidades del despacho en la región, colaborando estrechamente con la oficina de Madrid para ofrecer a todos sus clientes una oferta unificada para la Península Ibérica.

Especializada en Life Sciences, Propiedad Intelectual y TMT, Ana Rita Paínho acumula una dilatada trayectoria en el área de marcas y patentes. En el ámbito de las tecnologías de la información, su actividad se centra en asuntos relacionados con software, comercio electrónico, protección de datos, marketing y publicidad. Sofia Carreiro, por su parte, cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones.

Christian Bartsch, CEO de Bird & Bird, afirma: «Nuestro plan estratégico a cinco años está experimentando un gran impulso gracias a la apertura de oficinas en Tokio, Riad y ahora Lisboa. Todas estas decisiones están motivadas por la demanda de los clientes en varios de nuestros principales sectores, lo que siempre ha sido un factor determinante para abrir una oficina en cualquier país. Puesto que estos clientes nos solicitan cada vez más que les proporcionemos soluciones unificadas en la Península Ibérica, para nosotros es muy gratificante poder cumplir con ello».

Coral Yáñez, Head de la región ibérica de Bird & Bird, asegura: «Portugal es un país clave en la economía europea, conocido por sus importantes actividades comerciales. Por ello, sabemos que su creciente reputación como centro tecnológico y de innovación resulta muy atractiva para nuestros clientes. Desde hace años, muchas industrias desarrollan su actividad de forma integrada en España, Portugal y otros mercados. Por lo tanto, aprovechando las sinergias empresariales transfronterizas, los sectores industriales clave y el éxito de nuestra oficina de Madrid, la apertura en Lisboa es un paso natural para consolidar nuestra reputación en el mercado ibérico».

Ana Rita Paínho comenta: «Estamos muy ilusionados con la apertura de la oficina en Lisboa. Tras muchos años colaborando con Bird & Bird, existe una fuerte sinergia entre nuestro trabajo con los clientes y la visión de Bird & Bird de ser el despacho internacional líder que acompaña a las organizaciones en un mundo definido por la tecnología, la innovación y la regulación. Portugal es un centro clave, tanto para las empresas tecnológicas como para las de servicios financieros y, gracias a la estrecha colaboración con la oficina de Madrid, podremos ofrecer a todos los clientes una oferta única en la Península Ibérica sin fisuras que refleje sus propias estructuras transfronterizas».

