La firma liderada por Coral Yáñez ha conmemorado sus dos primeras décadas en España con la celebración de un evento que ha congregado a 400 invitados

Bird & Bird celebra su 20º aniversario en España conmemorando dos décadas de crecimiento ininterrumpido y redoblando su apuesta por la innovación legal, la internacionalización del servicio y el asesoramiento jurídico de sus clientes.

Desde su desembarco nacional en 2005, la firma que en España lidera la socia directora, Coral Yáñez, ha experimentado una evolución ascendente, posicionándose como uno de los despachos de abogados de referencia en áreas estratégicas como Propiedad Industrial e Intelectual, Protección de Datos, Corporate y Laboral.

“En septiembre de 2005, Bird & Bird aterrizó en España con una idea clara: ser un despacho diferente. Un despacho innovador, internacional, profundamente conectado con las industrias que transforman el mundo. Hoy, dos décadas después, esa visión no solo sigue viva, sino que se ha fortalecido”, asegura Yáñez.

Tras dos décadas de ejercicio en España asesorando a todo tipo de empresas y organizaciones, Bird & Bird afronta esta etapa de madurez consolidando su posicionamiento sectorial en ámbitos tan relevantes para la firma como las nuevas tecnologías o los sectores regulados, donde destacan disciplinas como Life Sciences y energía e infraestructuras, entre otras, pero también con el firme propósito de continuar aportando a sus clientes la seguridad jurídica que estos demandan, gracias al apoyo de un equipo internacional distribuido en 34 oficinas y 24 países.

“Nuestros clientes han evolucionado, el propio mercado ha cambiado, y nosotros con ellos. Desde aquel primer día, hemos recorrido un camino lleno de retos, aprendizajes y, sobre todo, de éxitos compartidos”. Resultado de este desarrollo, el equipo de Bird & Bird en España ha crecido con paso firme. “Hoy somos 16 socios, 2 of counsel, 4 counsel y un equipo de más de 120 profesionales. Además, hemos apostado por la profesionalización de funciones internas con la creación del departamento de Recursos Humanos o la especialización del equipo de Desarrollo de Negocio. Sin duda, este crecimiento refuerza, precisamente, nuestro enfoque de ‘firma única global’”, apunta la socia directora.

Bird & Bird España: un futuro marcado por la innovación

Con el objetivo de continuar posicionándose como un centro de negocios estratégico en la Península Ibérica –fortalecido ahora tras la reciente apertura de oficina en Portugal–, Bird & Bird afronta su tercera década en España reafirmando su vocación de liderazgo, reforzando su compromiso con el talento y renovando su apuesta por la innovación.

El despacho con sede en Paseo de la Castellana 7, edificio que alberga sus oficinas desde 2019, aspira a afianzar esta tendencia positiva que, en los últimos años, se ha traducido en la creación de un equipo más fuerte y especializado, y en la ampliación progresiva de sus áreas y sectores de práctica.

“Hace 20 años, como parte del plan de expansión y crecimiento de la compañía, se apostó decididamente por el mercado español como escenario clave para la propia evolución del despacho. Hoy, dos décadas después, nuestro equipo en España ha conseguido impulsar el camino de la innovación jurídica en toda Europa, situándonos como un actor esencial con un profundo conocimiento del cliente y del sector en el que éste opera, y con la capacidad para otorgarle aquello que más valora: visión de futuro y un asesoramiento legal integral”, sentencia Yáñez.

Bird & Bird España: 20 años de crecimiento

Con motivo de este aniversario, Bird & Bird ha organizado una serie de eventos conmemorativos, entre los que destaca un cóctel al que asistieron más de 400 invitados. Este acto, que tuvo lugar en la terraza ABC Sky de Serrano (Madrid), congregó a multitud de personalidades que han contribuido al crecimiento de la compañía –tanto a nivel nacional como global– como Christian Bartsch, actual CEO de Bird & Bird, o David Kerr, su antecesor en el cargo, así como a una amplia representación de clientes, profesionales de la firma y partners estratégicos.

