Deloitte Legal incorpora a Paul Handal para liderar su equipo de Legaltech

El Despacho suma a uno de los líderes del mercado en el asesoramiento en transformación digital.

Su fichaje consolida la práctica de Legaltech, referente en el sector legal.

Deloitte Legal anuncia la incorporación de Paul Handal, en calidad de socio, para liderar su especialidad de Legaltech, un perfil que refuerza el equipo de Digital Law del Despacho para acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital.

Paul Handal cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el desarrollo e implementación de herramientas IA y soluciones legaltech en la gestión diaria de los negocios de las empresas, automatización de procesos y diseños de estrategias de innovación, consolidando una de las áreas de práctica centrales del nuevo plan estratégico de Deloitte Legal.

Asesoramiento diferencial

Un movimiento que refleja la apuesta del Despacho por consolidarse como socio de confianza de las asesorías jurídicas de las grandes empresas en la adopción de herramientas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en coordinación con las diferentes capacidades de negocio de la firma global de Deloitte.

En los últimos años, Paul Handal ha liderado proyectos de transformación digital de las compañías más importantes del país y de Latinoamérica involucrando el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial generativa e incluyendo agentes autónomos, sistemas multiagentes y automatización de razonamiento legal.

Ha sido reconocido por Chambers & Partners en Banda 1 en el área de práctica Newlaw a nivel global en la categoría Legal Transformation Consulting y Top 10 European legal intrapreneurs por Financial Times Innovative Lawyers.

Paul Handal es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y ha completado el máster en Legaltech por el IE Law School. Ejerce en la actualidad como profesor de Legaltech en IE Law School, la Universidad de Navarra y el Applied AI & Legaltech Institute.

Igualmente, es co-director del laboratorio de Legaltech de la Universidad de Valencia y asesor del think tank Global Legaltech Hub.

