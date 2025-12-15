Pérez-Llorca promociona a 12 nuevos socios de las jurisdicciones de España, México y Colombia

El Despacho también ha promocionado a counsels a cinco abogados de España y Colombia.

Con estos nombramientos se refuerzan las prácticas de Administrativo, Competencia, Corporate, Finance, Fiscal y Regulatorio.

Pérez-Llorca ha anunciado hoy la promoción a socios de doce profesionales como reconocimiento a su trayectoria, compromiso, excelencia técnica y aportación al crecimiento del Despacho. De esta manera, la Firma refuerza su liderazgo y su apuesta por el desarrollo del talento en sus diferentes oficinas. En concreto, los nuevos socios pertenecen a las oficinas de Madrid, Ciudad de México y Bogotá y fortalecerán diferentes áreas de práctica estratégicas para el Despacho.

Los profesionales de Pérez-Llorca que pasarán a ser socios a partir del 1 de enero de 2026 son:

Melchor Álvarez de Mon (Corporate, Londres)

(Corporate, Londres) Antonio De Lisi (Corporate, Ciudad de México)

(Corporate, Ciudad de México) Iciar de Lorenzo (Corporate, Madrid)

(Corporate, Madrid) Francisco Gómez (Corporate, Madrid)

(Corporate, Madrid) Eugenio Marín (Finance, Madrid)

(Finance, Madrid) Ángel Martín (Corporate, Madrid)

(Corporate, Madrid) Patricio Martínez (Competencia, Ciudad de México)

(Competencia, Ciudad de México) Enrique Muñoz (Regulatorio, Ciudad de México)

(Regulatorio, Ciudad de México) Antonio Ruiz (Fiscal, Madrid)

(Fiscal, Madrid) Paola Valderrama (Corporate, Bogotá)

(Corporate, Bogotá) Belén Wert (Administrativo, Madrid)

(Administrativo, Madrid) Yi Zhou (Fiscal, Madrid)

Además, el Despacho ha promocionado a counsels a Daragh Brehony (Litigación y Arbitraje, Madrid), Eva del Amo (Inmobiliario, Madrid), Antonio García (Inmobiliario, Madrid), Nuria García (Inmobiliario, Madrid) y María Camila Parra (Inmobiliario, Bogotá).

Estos nombramientos reflejan el objetivo de Pérez-Llorca de impulsar el crecimiento interno, reconocer el talento propio y reforzar su estructura de liderazgo de cara a los retos presentes y futuros del mercado legal.

“Agradecemos a estos profesionales su compromiso, esfuerzo y dedicación y confiamos en que, con el impulso de esta nueva generación de socios, se fortalezca aún más nuestra capacidad de servicio a nuestros clientes, así como nuestra proyección global”, ha afirmado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de Pérez-Llorca.

Oficina de Londres

Tras siete años al frente de la oficina de Londres, la primera que Pérez-Llorca abrió en territorio extranjero, Álvaro Ramírez de Haro dará el relevo al frente de la misma a José Luis Romeu, socio que lleva trabajando en esta plaza desde comienzos de 2024.

Ramírez de Haro regresa a Madrid desde donde seguirá colaborando estrechamente con la oficina de Londres a través de su trabajo con grandes fondos y firmas internacionales.

Asimismo, Ander Valverde, socio que reside en Londres desde 2022 y que desde esta oficina ha compatibilizado durante estos años la responsabilidad del equipo de Finance de España con el desarrollo de la práctica de deuda del Despacho en Londres, retornará en abril de 2026 a España donde seguirá coordinando el área de Finance de Madrid y continuará vinculado a la oficina de Londres a través de los clientes de la Firma en esta plaza financiera clave para esta práctica.

La oficina de Londres de Pérez-Llorca cuenta con un equipo de más de 10 personas en el que, junto con José Luis Romeu, se encuentran los socios Isabel Villa (Reestructuraciones) y el recientemente nombrado Melchor Álvarez de Mon (Corporate), el cual se une al equipo de la capital británica para reforzar esta plaza aún más.

José Luis Romeu se incorporó a Pérez-Llorca en 2017 como abogado de la práctica de Corporate y fue nombrado socio en enero de 2024. Especializado en Derecho Mercantil, su carrera tiene un marcado cariz internacional, ya que, además de contar con un LL.M. en International Business and Economic Law por la Universidad de Georgetown, en 2019 y 2020 estuvo trabajando en la oficina de Londres del Despacho y es, asimismo, solicitor of England and Wales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos