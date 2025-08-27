Bolaños se reúne con la presidenta del Consejo General del Notariado

Han abordado distintas cuestiones relacionadas con la colaboración entre el Ministerio y el notariado, así como los retos de la profesión

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido hoy un encuentro con Concepción Barrio, presidenta del Consejo General del Notariado, en la sede del Ministerio.

Durante la reunión, que es la primera que celebran desde que Barrio fue elegida presidenta, han abordado distintas cuestiones relacionadas con la colaboración entre el Ministerio y el notariado, así como los retos de la profesión en el marco de la modernización de la Justicia y la transformación digital.

Ambos han destacado el avance del proyecto de interoperabilidad entre el Registro Civil (DICIREG) y la plataforma notarial (SIGNO), fruto de un grupo de trabajo conjunto que permite a los notarios acceder directamente a certificaciones registrales en trámites clave como matrimonios o juras de nacionalidad. Esta iniciativa, que culminará su implantación territorial el próximo 16 de septiembre, constituye un paso decisivo en la digitalización de la Justicia y en la simplificación de gestiones para la ciudadanía, que ya no tendrá que aportar los certificados del Registro Civil en trámites como el matrimonio o la jura de nacionalidad ante notario.

Un paso más en el proceso de modernización y agilización del Servicio Público de Justicia, que se suma a la culminación este mes de julio de la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, totalmente digitalizado, que permite obtener certificados de forma telemática y sin esperas.

El ministro ha puesto en valor la labor de los más de 2.800 notarios y notarias en España, destacando su papel como garante de la seguridad jurídica preventiva y su contribución al servicio público en beneficio de la ciudadanía, y emplazándoles a continuar participando en la mayor transformación de la Justicia en décadas.​

