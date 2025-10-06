BPV Abogados dobla su apuesta en Madrid e incorpora a Fernando Bazán

Asumirá la responsabilidad del Departamento Laboral, al frente de un equipo de profesionales con presencia en Madrid y Barcelona

BPV Abogados refuerza su apuesta por el talento y la excelencia con la incorporación de Fernando Bazán como socio en su oficina de Madrid, donde asumirá la responsabilidad del Departamento Laboral, al frente de un equipo de profesionales con presencia en Madrid y Barcelona formado en la actualidad por Eric Clemente, Inés Carmona, Isaac González, Antonio Morales y Maria Querol.

Con este movimiento, BPV Abogados da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y diversificación y reafirma el propósito de construir un proyecto sólido y ambicioso, orientado a aportar el valor que los clientes necesitan.

Con más de 20 años de experiencia como abogado laboralista, Fernando Bazán es un referente en el sector especializado en reestructuraciones, procedimientos de despido, negociación colectiva, resolución de conflictos legales y representación en todas las áreas de la jurisdicción social. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria asesorando sobre las implicaciones laborales de adquisiciones, fusiones y sucesiones empresariales, aportando una visión estratégica e integral a las operaciones corporativas.

Antes de su incorporación a BPV, Fernando Bazán fue socio en el departamento Laboral de Deloitte Legal durante 11 años, de los que 7 fue responsable del departamento en España y 4 fue responsable de Derecho Laboral a nivel global. Previamente desarrolló su carrera en Garrigues durante más de una década y en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, donde lideró a nivel internacional el área de Derecho Laboral con un equipo de más de 200 abogados en distintas jurisdicciones. Su incorporación representa un fichaje de primer nivel y un movimiento estratégico para impulsar el crecimiento de BPV Abogados en un área clave para las empresas de nuestro país.

Además de su práctica profesional, Bazán ha sido durante los últimos 15 años profesor en el Centro de Estudios Garrigues, en los másteres de Derecho Laboral y Derecho Mercantil, consolidando su reconocimiento como referente en la materia y formador de nuevas generaciones de abogados.

En palabras de Guillermo Briones, socio director de BPV Abogados: “La incorporación de Fernando Bazán supone un impulso clave para nuestra oficina de Madrid y refuerza nuestra capacidad de ofrecer a los clientes un asesoramiento laboral de máximo nivel. Su trayectoria internacional, junto con su experiencia en grandes firmas y su conocimiento académico, enriquecerá la labor conjunta de todo el equipo de BPV Abogados, reforzando nuestro propósito común de ofrecer a los clientes un asesoramiento integral de máximo nivel”.

