Brasil abre una investigación contra Meta y suspende de forma preventiva nuevos términos de WhatsApp sobre IA

Tensión regulatoria y desafíos globales en la protección de datos para el entrenamiento de modelos de IA

La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil ha anunciado la apertura de una investigación administrativa contra empresas pertenecientes al grupo Meta para analizar sospechas de abuso de posición dominante, según informó el organismo en un comunicado.

En paralelo, la Superintendencia General de la República ha impuesto una medida preventiva que suspende la aplicación de las nuevas condiciones de WhatsApp. Estas regulan el acceso y la oferta de tecnologías de proveedores de herramientas de inteligencia artificial a los usuarios de esta aplicación.

La medida estará vigente hasta que el Cade pueda evaluar adecuadamente todos los indicios de violaciones al orden económico identificados, derivados de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas por estas nuevas condiciones.

En este sentido, la Superintendencia General de la República está analizando si los cambios propuestos tienen el potencial de cerrar mercados, excluir competidores y favorecer indebidamente la herramienta de inteligencia artificial patentada de Meta (Meta AI), que podría convertirse en la única opción disponible para los usuarios de la plataforma.

Una vez iniciada esta investigación, las empresas investigadas serán notificadas para que presten sus declaraciones y la Superintendencia General recabará, al mismo tiempo, información del mercado para valorar los indicios de violaciones al orden económico.

Cuando finalice este procedimiento, el Cade podrá decidir abrir un proceso administrativo o cerrar el caso.

