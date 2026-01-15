Las autoridades de Uganda cortan el acceso a internet en vísperas de las elecciones presidenciales

Las autoridades de Uganda han ordenado este martes la suspensión del acceso público a internet, dos días antes de la celebración de las elecciones presidenciales en el país africano y nueve después de que su Gobierno prohibiera la emisión en directo de "disturbios", en vistas a unos comicios en los que el actual presidente, Yoweri Museveni, buscará extender su mandato de cuatro décadas al frente del país.

La Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC, por sus siglas en inglés) ha decidido tomar esta medida y prohibir también durante los próximos días la venta y el registro de nuevas tarjetas SIM y los servicios de itinerancia de datos, según una carta firmada por el director ejecutivo de la institución, Nyombi Thembo, y recogida por el diario ugandés 'Daily Monitor'. Según la misiva, la decisión sigue una recomendación firme del Comité de Seguridad Interinstitucional.

"Esta medida es necesaria para mitigar la rápida propagación de desinformación en línea, fraude electoral y riesgos relacionados, así como para prevenir la incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el período electoral", ha declarado Thembo, según el citado medio.

De este modo, Kampala ha bloqueado desde las 18.00 (hora local) de este martes el acceso a plataformas de redes sociales, la navegación web, la transmisión de vídeo, los servicios de correo electrónico personal y las aplicaciones de mensajería, entre otros.

"Para salvaguardar la seguridad pública, las funciones nacionales críticas y la integridad operativa de la infraestructura de comunicaciones, la UCC ha establecido una lista de exclusiones estrictamente definida", ha explicado el dirigente de la entidad, aludiendo a "servicios y sistemas esenciales necesarios para la supervisión y gestión de la red".

La decisión del Gobierno de Uganda llega en vísperas de unas elecciones presidenciales que se celebrarán en un contexto "marcado por la represión generalizada y la intimidación" contra la oposición, los activistas y los periodistas, según denunció Naciones Unidas el pasado viernes.

Museveni aspira a mantenerse en la Presidencia en unos comicios en los que tendrá en frente al principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, que el pasado mes denunció agresiones por parte de las fuerzas de seguridad durante un acto de campaña, dos semanas después de la detención de una treintena de sus simpatizantes en otro acto.

