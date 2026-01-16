Telefónica se consolida como empresa líder mundial en inclusión y derechos digitales en tres rankings de WBA

Reconocimiento internacional a los estándares de ética, gobernanza y responsabilidad tecnológica

Telefónica se ha posicionado como empresa líder en el mundo en tres de los rankings publicados este martes por World Benchmarking Alliance (WBA), una organización que evalúa el desempeño de las empresas en temas clave de sostenibilidad tras analizar a las 2.000 compañías más relevantes.

De esta forma, la empresa española ha encabezado el Ranking Digital Rights (RDR), con 57 puntos sobre 100. El RDR se encarga de evaluar a las 26 grandes compañías del sector tecnológico en el ámbito de la gobernanza, libertad de expresión y privacidad. Además, en esta edición, Telefónica ha conseguido el primer puesto en dos de estas categorías.

Asimismo, la multinacional ha liderado, por cuarta vez consecutiva, el Digital Inclusion Benchmark (DIB), con 85,2 puntos sobre 100. Esto se debe a sus esfuerzos para promover una economía y una sociedad digitales más inclusivas.

Con respecto al DIB, se analizan seis ámbitos de actuación a tener en cuenta para asegurar que nadie se quede atrás en la revolución digital. Telefónica ha destacado, con un 94,4 sobre 100, en el indicador de acceso y, a su vez, WBA ha valorado "muy positivamente" las soluciones digitales accesibles que la empresa ha aportado a las personas con discapacidad.

Además, se ha valorado también que ha tenido un peso importante la apuesta, en buena parte a través de la Fundación Telefónica, por promover las habilidades y la empleabilidad digital con programas como Reconectados o 42.

Telefónica también encabeza el Social Benchmark (con 75 puntos sobre cien) que analiza el respeto por los derechos humanos, el trabajo decente y la ética. En el Social Benchmark, Telefónica sobresale "por su compromiso ético con cero tolerancia a la corrupción, así como por sus políticas a favor de los derechos humanos", según destaca la compañía.

