España acogerá la primera “Cumbre internacional sobre discurso de odio”

El anuncio se ha formulado en la segunda reunión del grupo de trabajo de discurso de odio en redes sociales celebrada este miércoles con representantes del Ministerio y las principales plataformas digitales

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha mantenido la segunda reunión del grupo de trabajo con los representantes de las principales plataformas digitales que operan en nuestro país.

Se trata del segundo encuentro desde la puesta en marcha de esta iniciativa en el último trimestre de 2025.

En el marco de la reunión celebrada hoy, la secretaria de Estado de Migraciones (SEM), Pilar Cancela, ha anunciado que el Gobierno de España trabaja en la celebración en la primera quincena de febrero de la que será primera Cumbre internacional sobre discurso de odio, en la que, las plataformas tendrán un protagonismo importante a la hora de identificar retos y posibles sinergias de colaboración.

Este segundo encuentro, en el que han participado Google, Meta (Facebook e Instagram), TikTok, LaLiga, El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y el director del OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, además de la propia secretaria de Estado de Migraciones, ha servido también hacer balance de la buena colaboración entre el Gobierno y las plataformas, que ya está dando resultados.

“Hemos consolidado un espacio imprescindible para avanzar en una respuesta coordinada, eficaz y basada en la evidencia frente a un fenómeno que amenaza derechos fundamentales, erosiona la cohesión social y debilita la confianza de nuestra sociedad”, ha señalado Cancela.

Por su parte, el director del OBERAXE ha querido destacar las positivas cifras de retirada de estos mensajes dañinos para la sociedad que se están registrando en redes sociales tras la colaboración entre ambas partes.

“Hemos registrado la cifra más baja de mensajes de odio el mes de noviembre, lo que es el resultado de un intenso trabajo en el día a día, mano a mano con las distintas redes sociales. Así hemos conseguido un 50% de retirada de los mensajes, lo que nos ayuda cada día a lograr una sociedad más justa, respetuosa y multicultural. Y los primeros datos de diciembre confirman esta tendencia cada vez más positiva, lo que nos hace ver que estamos en el buen camino”, ha explicado Fernández Villazala.

Más de cinco años monitorizando las principales plataformas

La monitorización del discurso de odio en las redes sociales que realiza el OBERAXE consiste en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación a las plataformas, de contenidos de discurso de odio con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa, o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas de prestación de servicios digitales.

El OBERAXE inició la monitorización diaria del discurso de odio en redes sociales en el año 2020, en el contexto de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Desde 2022, el OBERAXE cuenta con una aplicación propia, ALERTODIO, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para el registro y recogida de contenidos de discurso de odio identificados en las redes. El soporte y desarrollo informático lo realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el año 2024, el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y LALIGA, ha permitido al OBERAXE profundizar y multiplicar el alcance del trabajo realizado a través del nuevo Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales). Este sistema aplica la inteligencia artificial, entrenada en el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte (MOOD) de LALIGA, a la metodología, especialización y experiencia acumulada por el OBERAXE.

El notable incremento en el tercer trimestre de 2025 de discursos de odio en redes sociales y el conflicto social derivado de los sucesos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) llevó a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a convocar con carácter urgente una reunión con las principales plataformas digitales y otras instituciones públicas, con el fin de coordinar medidas para frenar la difusión de contenidos que incitan al odio y la violencia hacia las personas de origen extranjero.

En septiembre de 2025, se mantuvo la primera reunión del grupo de trabajo, que permitió evaluar los avances y acordar encuentros trimestrales regulares para mantener un seguimiento constante, así como reuniones bilaterales con cada una de las plataformas.

