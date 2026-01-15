El 48% de las empresas españolas consideran el ciberriesgo como su principal preocupación para 2026

Este informe revela que el ciberriesgo es la principal preocupación empresarial tanto en España como en todas las regiones a nivel global (América, Asia Pacífico, Europa, África y Oriente Medio). La persistencia de este fenómeno en el primer puesto global del barómetro refleja una creciente dependencia de la tecnología digital.
En España, los siguientes puestos del ranking lo ocupan las catástrofes naturales con un 31% y los incendios con un 27%. Sin embargo, es importante destacar la presencia de la inteligencia artificial (IA), que se sitúa en la quinta posición con un 22%. Por su parte, en el ranking global la IA también se ha incrementado ocupando el segundo puesto.
"Estamos viendo cómo el mundo real y el virtual se entrelazan con incidentes cibernéticos, aplicaciones de IA y una dependencia creciente de sistemas energéticos e infraestructuras digitalizadas", ha explicado el director general de Allianz Commercial en Iberia, Agustín de la Cuerda. Además, considera que la IA ha venido para quedarse y debemos "estar preparados".
Por su parte, los riesgos geopolíticos ponen las cadenas de suministro bajo presión constante, sin embargo, sólo el 3% de los encuestados considera que sus cadenas de suministro son "muy resilientes".