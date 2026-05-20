Bruselas estudia revisar las reglas de derechos de autor en mercado digital para abordar el avance de la IA

La Comisión Europea ha iniciado un periodo de consultas para estudiar la posible revisión de la directiva sobre derechos de autor en el mundo digital para hacer frente a nuevos retos como el que plantea el avance de los sistemas generativos de IA o la lucha contra la piratería de eventos retransmitidos en directo en la red.

Bruselas pide aportaciones a las partes de aquí al 25 de junio sobre posibles medidas específicas para modernizar el marco de derechos de autor de la UE, así como una reflexión sobre el impacto práctico y la eficacia de de las normas aplicadas al mercado digital, en vigor desde 2019.

En este contexto, los servicios comunitarios esperan que las contribuciones aborden cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial generativa en la concesión de licencias y otros asuntos como la protección de derechos, la lucha contra la piratería online de eventos emitidos en directo, la remuneración de los intérpretes y productores por la música grabada que se reproduce en la Unión y el acceso y la reutilización de obras con fines de investigación.

Una vez recabadas las opiniones, la Comisión evaluará si la Directiva de 2019 facilitó el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en el entorno digital, mejoró las prácticas de concesión de licencias y si fomentó --y de qué manera-- un mercado de derechos de autor más justo.

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