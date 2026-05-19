La banca apuesta por los profesionales del ámbito jurídico con servicios financieros y asistenciales

La banca profundiza en la segmentación de distintos servicios dirigidos a colectivos profesionales del ámbito jurídico

El sector legal se convierte en uno de los principales focos de la nueva estrategia a través de ofertas que combinan productos tradicionales con herramientas digitales.

Actualmente, la mayoría de las entidades financieras han intensificado la segmentación de todos aquellos productos que quedan dirigidos a los distintos colectivos profesionales. El ámbito jurídico se ha incorporado paulatinamente en dicha segmentación tal y como como se refleja en la iniciativa que acaba de presentar Banco Santander.

El objetivo es que tanto profesionales por cuenta propia como empleados del ámbito jurídico, como jueces, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores o funcionarios judiciales puedan beneficiarse de una combinación de productos financieros tradicionales con servicios de asistencia personal y otro tipo de ventajas relacionadas con la conciliación o la movilidad profesional.

Especificaciones

Santander proporcionar una propuesta específica orientada a todos los perfiles jurídicos y de la Administración de Justicia en la que están incluidas cuentas corrientes sin comisión de mantenimiento, tarjetas de crédito y débito gratuitas y financiación en condiciones preferentes. También, están incorporados todo tipo de servicios relacionados con la conciliación y la gestión del tiempo, un aspecto clave a tener en cuenta dada la elevada carga de estos profesionales y su disponibilidad permanente.

Entre otras prestaciones destacan los servicios de asistente personal 24 horas para la gestión de reservas, viajes o búsqueda de centros educativos. El acceso VIP a aeropuertos; tarjeta eSIM con datos ilimitados en el extranjero o la ayuda en el hogar o fisioterapia, además te ayudan a reservar en tus restaurantes favoritos incluso en los que son imposible obtener disponibilidad.

La propuesta planteada por Santander incorpora soluciones específicas como hipotecas diferenciadas o préstamos personales para reformas. En materia de ahorro e inversión, se incluyen carteras gestionadas por Santander Asset Management y planes de pensiones o realización telemática de consignaciones judiciales y acceso a expedientes judiciales.

Esta oferta queda articulada sobre una propuesta financiera competitiva, diseñada para facilitar la gestión diaria y el acceso a una nueva financiación en condiciones preferentes. Estos colectivos podrán disponer de una cuenta corriente sin condiciones, sin comisiones de mantenimiento ni de administración, así como de financiación adaptada a sus necesidades.

Alta cualificación

Santander refuerza de esta manera su posicionamiento en segmentos de alta cualificación con una gran variedad de novedades en condiciones ventajosas para este colectivo de profesionales:

Anticipo de hasta seis nóminas sin comisiones y préstamos personales en condiciones ventajosas, con un tipo de interés del 5,5% TIN y plazo de hasta siete años.

Soluciones específicas para formación, con un préstamo para la formación en el sector de la aviación a un tipo de interés del 3,6% TIN y dos años de carencia de capital.

y dos años de carencia de capital. Una bonificación de hasta el 6 % por el traspaso de planes de pensiones y condiciones especiales en seguros de protección.

Además, el entorno familiar puede obtener beneficios como programas de becas, financiación en estudios o tarjetas adicionales para cónyuges. Esta nueva tendencia es un reflejo de la evolución actual de la banca especializada hacia un modelo de vinculación integral.

Este tipo de modelo híbrido combina soluciones financieras, herramientas digitales y una gran variedad de prestaciones asistenciales para facilitar y mejorar la actividad personal de los profesionales. También es posible conseguir 840€* cuando los clientes lleven la nómina de al menos 800€ y dos recibos, y hacer al menos 3 Bizum al mes.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Promoción válida hasta el 30/10/2026 para clientes mayores de edad residentes en España que domicilien ingresos (nómina, pensión o cuota de autónomos por importe mínimo de 800€/mes) y que no los tengan previamente domiciliados en el Banco.

Incentivo base por domiciliación de Ingresos: 10€/mes para ingresos entre 800€ y 1.499€. 15€/mes para ingresos iguales o superiores a 1.500 €.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos