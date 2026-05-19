Para reforzar la protección de la profesión de abogado y el derecho a ejercerla sin perjuicios

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la Abogacía.

El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía fue adoptado por el Comité de Ministros de dicha Organización el 12 de marzo de 2025 y se abrió a la firma el 13 de mayo de 2025. Hasta la fecha ha sido firmado por 29 Estados, entre ellos, veinte Estados miembros de la Unión Europea.

El Convenio tiene por objeto reforzar la protección de la profesión de abogado y el derecho a ejercerla sin perjuicios ni restricciones, establece un conjunto de normas mínimas aplicables al derecho de los abogados a ejercer libremente sus actividades profesionales y a garantizar la protección e independencia de la profesión, e incluye un mecanismo encargado de supervisar la aplicación de dichas normas por las Partes.

España tiene prevista su firma por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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