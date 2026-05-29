Bruselas expedienta a España por incumplir las nuevas normas europeas sobre exposición al plomo

El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales que detalla las irregularidades detectadas y abre un plazo de dos meses para que el Gobierno complete la incorporación de las nuevas normas al Derecho nacional y lo notifique a Bruselas.
En concreto, los servicios comunitarios reprochan a España "no haber notificado plenamente las medidas de transposición" de la Directiva (UE) 2024/869, cuyo plazo de incorporación expiró el pasado 9 de abril.
La norma modifica la legislación europea sobre protección de los trabajadores frente a sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, así como las reglas sobre agentes químicos en el trabajo, mediante límites profesionales y biológicos "significativamente" más bajos para el plomo y sus compuestos inorgánicos, una sustancia reprotóxica peligrosa para la que, según recuerda la Comisión, no puede establecerse científicamente un nivel seguro de exposición.
Además, establece por primera vez valores máximos vinculantes de exposición profesional para los diisocianatos, asociados, como recuerda el Ejecutivo comunitario, al asma laboral y a otros efectos graves para la salud, además de actuar como sensibilizantes cutáneos y respiratorios.
Junto a España, Bruselas ha abierto también procedimientos de infracción por el mismo motivo contra Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Portugal y Eslovaquia.
De mantenerse el incumplimiento, la Comisión podrá avanzar a la siguiente fase del procedimiento con el envío de un dictamen motivado, último paso antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).