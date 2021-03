El título tiene que estar en vigor para poder aplicarse Caducidad del título de familia numerosa: Deducción en IRPF Noticia 03-03-2021 ElDerecho.com

Señala la DGT que durante el tiempo en que no se disponga del título de familia numerosa, no se tiene derecho a la deducción establecida en el art. 81 bis 1 c) LIRPF.