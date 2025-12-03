CECA MAGÁN Abogados incorpora a Juan Manuel Castillo como nuevo socio

La firma refuerza su área Mercantil y M&A, una de las prácticas de mayor dinamismo dentro del despacho, consolidando su liderazgo en el asesoramiento corporativo y fortaleciendo su capacidad de acompañar a clientes en operaciones estratégicas de alto impacto.

CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Juan Manuel Castillo como nuevo socio del área de Derecho Mercantil y M&A, junto con Gonzalo Soler, quien se integra en el equipo como abogado adjunto sénior. Este refuerzo consolida la apuesta estratégica del despacho por el crecimiento sostenido y por un modelo de servicio altamente especializado y competitivo.

Con más de 14 años de experiencia, Juan Manuel Castillo es un abogado reconocido en el ámbito de las fusiones y adquisiciones (M&A), el capital riesgo, el gobierno corporativo y operaciones en el mercado de valores. Ha asesorado de forma recurrente a fondos de private equity, inversores nacionales e internacionales y compañías de diversos sectores en operaciones complejas, aportando una visión estratégica, técnica y orientada al negocio.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados, comenta sobre la incorporación de Juan Manuel Castillo: “la llegada de Juan Manuel y Gonzalo supone un paso más en nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento integral, con equipos expertos capaces de aportar valor en operaciones de alta complejidad. Su incorporación refuerza nuestra posición en el mercado y consolida nuestra estrategia de crecimiento sostenido en áreas clave del derecho empresarial”.

Juan Manuel Castillo, por su parte, comenta sobre su fichaje: "Formar parte de CECA MAGÁN supone integrarme en un proyecto ambicioso, con equipos de gran talento y una clara apuesta por seguir creciendo en áreas estratégicas. Afronto esta etapa con entusiasmo y con la responsabilidad de contribuir al posicionamiento de la firma como referente en M&A."

Por su parte, Gonzalo Soler cuenta con una sólida trayectoria en firmas nacionales e internacionales, con amplia experiencia en operaciones de M&A tanto en España como en el ámbito transfronterizo. Ha participado en procesos de reestructuración empresarial, operaciones societarias complejas y transacciones con un marcado componente internacional. Su práctica incluye, asimismo, la secretaría de sociedades de capital, aportando una gestión rigurosa en el día a día societario y garantizando altos estándares de cumplimiento normativo y buen gobierno.

Con estas incorporaciones, CECA MAGÁN Abogados consolida el crecimiento experimentado en los últimos años, reforzando una de las áreas de mayor demanda en el mercado: el asesoramiento en transacciones corporativas y financiación. La firma continúa así su trayectoria de expansión, incorporando talento sénior altamente especializado para acompañar a sus clientes en procesos cada vez más sofisticados, competitivos y globales

