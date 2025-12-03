Convocada la presidencia de la Sala Quinta y de los TTSSJJ Illes Balears y Cantabria

También aprueba anunciar convocatoria presidencias de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Málaga), Cantabria y la Región de Murcia

El Pleno del Poder Judicial ha acordado anunciar en el BOE la convocatoria de la presidencia de la Sala Quinta del Supremo y las presidencias de los TSJ de Illes Balears y de Cantabria, debido a la expiración del mandato de sus actuales titulares, así como las presidencias de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Málaga), Cantabria y la Región de Murcia.

Además, el Pleno ha acordado por unanimidad el nombramiento de la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. La magistrada era la única candidata que había solicitado la plaza, vacante desde el pasado 18 de junio como consecuencia de la designación de José Julián Huarte Lázaro como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Las plazas convocadas hoy por el Pleno del CGPJ son las siguientes:

- Presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por expiración del mandato de Jacobo Barja de Quiroga López

- Presidencia del TSJ de Illes Balears, por expiración del mandato de Carlos Gómez Martínez.

- Presidencia del TSJ de Cantabria, por expiración del mandato de José Luis López del Moral Echeverría.

- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, por expiración del mandato de María de las Mercedes Sancha Saiz.

- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia, por expiración del mandato de Mariano Gascón Valero.

- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede de Málaga), por expiración del mandato de Manuel Martínez Hernández-Carrillo.

