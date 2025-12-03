Convocada la presidencia de la Sala Quinta y de los TTSSJJ Illes Balears y Cantabria

Además, el Pleno ha acordado por unanimidad el nombramiento de la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. La magistrada era la única candidata que había solicitado la plaza, vacante desde el pasado 18 de junio como consecuencia de la designación de José Julián Huarte Lázaro como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Las plazas convocadas hoy por el Pleno del CGPJ son las siguientes:
- Presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por expiración del mandato de Jacobo Barja de Quiroga López
- Presidencia del TSJ de Illes Balears, por expiración del mandato de Carlos Gómez Martínez.
- Presidencia del TSJ de Cantabria, por expiración del mandato de José Luis López del Moral Echeverría.
- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, por expiración del mandato de María de las Mercedes Sancha Saiz.
- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia, por expiración del mandato de Mariano Gascón Valero.
- Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede de Málaga), por expiración del mandato de Manuel Martínez Hernández-Carrillo.