Ashurst inaugura su primera oficina en África con la incorporación de un equipo en Casablanca, Marruecos.

El despacho global Ashurst anuncia la apertura de una nueva oficina en Casablanca, Marruecos, y da la bienvenida a un equipo de abogados para fortalecer aún más sus capacidades en la región y expandir de forma significativa la práctica existente en África mediante el establecimiento de una presencia local.

El equipo de Casablanca incluye a los asociados sénior Meriem Komiha y Youssef Tork, y a la asociada Yasmine Hitane. El equipo estará liderado por la socia y directora de Marruecos, Ouns Lemseffer, quien se unió a Ashurst en septiembre.

El equipo multilingüe de Casablanca, complementado por el sólido equipo de Ashurst para África en Londres, París, Madrid y Oriente Medio, apoyará a los clientes que operan o invierten en el continente en una amplia gama de asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos, su financiación, financiación estructurada, mercados de capitales y M&A/ private equity. El equipo aporta un nivel adicional de capacidad en project finance, financiación estructurada y movilización de capital privado de todo tipo, tanto en Marruecos como en la región más amplia del África francófona.

Al comentar sobre la apertura de la oficina y la incorporación del equipo, la socia y directora de Ashurst en Marruecos, Ouns Lemseffer, dijo: «Estoy encantada de inaugurar la oficina más nueva de la firma ahora que abrimos en Casablanca, y estoy emocionada de hacerlo con este equipo. La oficina de Casablanca es un componente clave de nuestra estrategia en África, y nuestro equipo aporta una combinación inigualable de los mejores estándares internacionales con conocimiento muy profundo del derecho local y relaciones de trabajo estrechas con los reguladores en los mercados en los que operamos».

«Hay muchas oportunidades para la firma y para nuestros clientes, y estar sobre el terreno significa que podemos seguir aprovechándolas», añadió Ouns. «Espero continuar asesorando a nuestros clientes en toda la región y a nivel mundial en las operaciones más complejas e innovadoras de África».

«La apertura de nuestra primera oficina en África y el excelente equipo en Casablanca marcan una nueva fase de crecimiento para Ashurst y un hito importante », afirmó David Charlier, codirector de Proyectos y Transición Energética para EMEA en Ashurst. «La expansión en África es el siguiente paso natural, dada la historia de 120 años de Ashurst en la región. Tengo plena confianza en el liderazgo de Ouns y en sus capacidades para ampliar nuestra cuota de mercado en África, así como para prestar un servicio excelente a los clientes en este mercado en rápida evolución».

