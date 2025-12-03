Fundación Mutualidad concede becas a estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con Pérez-Llorca

Así, las Becas Cátedra, persiguen apoyar quienes, teniendo talento y expedientes destacados, precisen de mayores recursos para continuar sus estudios. Pero, además, estas becas también brindan la oportunidad de acceder a una red de contactos y experiencias prácticas a sus beneficiarios/as que son fundamentales para el inicio de una carrera profesional en el derecho.
Este año, el programa ha contado con la colaboración del despacho de abogados Pérez-Llorca, que refuerza su compromiso solidario a través del patrocinio de dos de estas becas a los estudiantes más destacados de la convocatoria.
Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad: “Creemos en la importancia de promover al mejor talento y generar oportunidades para que pueda desarrollarse y este apoyo de Pérez-Llorca es la expresión de la necesidad de construir entre todos un entorno jurídico más diverso, inclusivo y preparado”.
Por su parte, Constanza Vergara, socia y COO de Pérez-Llorca: “Para nosotros, promover y acompañar a Fundación Mutualidad en esta iniciativa es esencial, porque impulsa y reconoce a los estudiantes que se preparan para acceder a la profesión. Desde el Despacho queremos aportar nuestro apoyo para que estos jóvenes puedan desarrollarse sin barreras y contribuir así a un ecosistema jurídico más inclusivo”.
Fundación Mutualidad continúa consolidándose con este proyecto como un pilar fundamental en la creación de un epicentro de apoyo mutuo entre diferentes entidades y personas comprometidas con el desarrollo del sector jurídico y con la sociedad en su conjunto, generando oportunidades de progreso y fortalecimiento colectivo.
Esta iniciativa se alinea de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10. Contribuye al ODS 4 al facilitar el acceso a una educación de calidad a estudiantes con talento que necesitan apoyo económico para completar una formación esencial para su desarrollo profesional. Asimismo, impulsa el ODS 10 al reducir desigualdades, promoviendo que el acceso a la profesión jurídica no dependa de las circunstancias económicas y fomentando un entorno más inclusivo y equitativo dentro del sector.