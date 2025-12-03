Fundación Mutualidad concede becas a estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con Pérez-Llorca

La iniciativa refuerza el compromiso de Fundación Mutualidad y del despacho de abogados Pérez-Llorca, con el impulso del talento jurídico joven y la igualdad de oportunidades en el acceso a la profesión

Fundación Mutualidad ha otorgado para este curso académico 2025/2026 un total de 150 becas de 2000 euros a estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, unas ayudas que buscan favorecer el acceso al ejercicio profesional aliviando parte de las cargas económicas que implica esta formación habilitante.

Así, las Becas Cátedra, persiguen apoyar quienes, teniendo talento y expedientes destacados, precisen de mayores recursos para continuar sus estudios. Pero, además, estas becas también brindan la oportunidad de acceder a una red de contactos y experiencias prácticas a sus beneficiarios/as que son fundamentales para el inicio de una carrera profesional en el derecho.

Este año, el programa ha contado con la colaboración del despacho de abogados Pérez-Llorca, que refuerza su compromiso solidario a través del patrocinio de dos de estas becas a los estudiantes más destacados de la convocatoria.

Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad: “Creemos en la importancia de promover al mejor talento y generar oportunidades para que pueda desarrollarse y este apoyo de Pérez-Llorca es la expresión de la necesidad de construir entre todos un entorno jurídico más diverso, inclusivo y preparado”.

Por su parte, Constanza Vergara, socia y COO de Pérez-Llorca: “Para nosotros, promover y acompañar a Fundación Mutualidad en esta iniciativa es esencial, porque impulsa y reconoce a los estudiantes que se preparan para acceder a la profesión. Desde el Despacho queremos aportar nuestro apoyo para que estos jóvenes puedan desarrollarse sin barreras y contribuir así a un ecosistema jurídico más inclusivo”.

Fundación Mutualidad continúa consolidándose con este proyecto como un pilar fundamental en la creación de un epicentro de apoyo mutuo entre diferentes entidades y personas comprometidas con el desarrollo del sector jurídico y con la sociedad en su conjunto, generando oportunidades de progreso y fortalecimiento colectivo.

Esta iniciativa se alinea de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10. Contribuye al ODS 4 al facilitar el acceso a una educación de calidad a estudiantes con talento que necesitan apoyo económico para completar una formación esencial para su desarrollo profesional. Asimismo, impulsa el ODS 10 al reducir desigualdades, promoviendo que el acceso a la profesión jurídica no dependa de las circunstancias económicas y fomentando un entorno más inclusivo y equitativo dentro del sector.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos