La Abogacía emplaza al Senado a agilizar la reforma de la pasarela para los mutualistas cuando se alcance el consenso

El Consejo General de la Abogacía le ha pedido al Senado que agilice la tramitación de la reforma que hará posible la Pasarela para los mutualistas al RETA cuando los grupos políticos alcancen un consenso en el Congreso.

La petición se ha producido en el marco de la primera visita que la Mesa de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta ha realizado hoy a la sede del Consejo.

En la reunión se ha abordado también la oportunidad de reforzar la colaboración entre ambas instituciones, así como el panorama actual de la Justicia española, con atención especial a la implantación de la reforma organizativa introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

Por lo que se refiere a la Pasarela, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha trasladado personalmente a los senadores la urgencia de alcanzar lo antes posible una solución para las pensiones de los mutualistas, por lo que ha pedido a la Mesa de la Comisión de Justicia del Senado su colaboración para que esta reforma entre en vigor cuanto antes.

En este sentido, González ha expresado su confianza en que se alcance antes de fin de año un consenso sobre la proposición de ley de la pasarela al RETA, cuyo texto definitivo está elaborando actualmente la Ponencia de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de las Diputados.

Tras repasar la historia del Consejo General, González ha explicado a los senadores que las propuestas realizadas por la Abogacía cuentan con el apoyo de los 83 Colegios de toda España y con el rigor técnico que les da el haber sido elaboradas por su Comisión de Estudios.

La mesa de la Comisión de Justicia está compuesta por la presidenta María Yolanda Ibarrola de la Fuente, del Grupo Popular; la vicepresidenta primera, Rosa María Sánchez Gándara, también del Grupo Popular; el vicepresidente segundo, Dionis Oña Martín, del Grupo Socialista; Luis Martínez-Portillo Subero, secretario primero, del Grupo Popular; Miguel Ángel Adrián Gutiérrez, secretario segundo, del Grupo Socialista e Ignacio Gutiérrez Casillas, letrado de la Comisión.

Por parte de la Abogacía, además del presidente, estuvieron presentes Federico Fernández, presidente del Consejo andaluz y decano del Colegio de Jerez, Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia y decano del Colegio de Toledo, Cristina Vallejo, decana del Colegio de Barcelona y Borja Vargues, secretario general técnico.

