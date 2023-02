CECA MAGÁN Abogados nombra socia a Almudena Medina y ficha a Miguel Lobón

CECA MAGÁN Abogados incorpora a Miguel Lobón García como socio del área mercantil, sumándose así al equipo liderado por Torent en la oficina de Barcelona, que actualmente computa más de 25 profesionales.

Lobón cuenta con más de 12 años de experiencia en el asesoramiento mercantil de sociedades pertenecientes a grupos familiares; es además secretario del Consejo de Administración de numerosas sociedades vinculadas a los sectores tecnológico, inmobiliario, retail, farmacéutico y náutico. El letrado posee dotes y aptitudes asesorando en la toma de decisiones de consejos de administración de Empresas familiares y dispone de amplios conocimientos en materia de compraventa de empresas – M&A- , conflictos societarios y gobernanza de grupo mercantiles.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, dispone de un máster de los negocios en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y ha llevado a cabo el programa de desarrollo directivo del IESE Business School en la Universidad de Navarra lo cual le otorga un perfil muy enfocado al desarrollo de negocio.

En declaraciones de Miguel Lobón: “Es un gran reto para mí sumarme a un proyecto como el de CECA MAGÁN Abogados que ha vivido un gran crecimiento los últimos ejercicios. Espero poder sumar para consolidar negocio y aportar nuevos clientes, así como seguir prestando valor en los consejos de administración en los que participo - principalmente de empresas familiares - que requieren tomar decisiones en momentos como los que vivimos”

Almudena Medina Rodríguez promociona a socia del área de Derecho Tributario en la oficina de Madrid. Con su designación, el despacho supera la treintena de socios, de los cuales 8 son mujeres.

Su incorporación a CECA MAGÁN se produjo en marzo 2017 con el objetivo de reforzar el proyecto de creación de un área de Derecho Tributario en el Despacho, iniciado un año antes por el socio Javier Lucas, con quien ya había trabajado anteriormente en Cuatrecasas. Seis años después, el equipo de Tributario está conformado por 14 profesionales.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Carlos III de Madrid y formada en diversas universidades internacionales, cuenta con una amplia experiencia en planificación fiscal de empresas y grandes patrimonios. Almudena vivió tres años en EEUU, durante los cuales se especializó en fiscalidad transfronteriza española-americana y se registró como profesional autorizada por el Internal Revenue Service (IRS) para la cumplimentación y presentación de impuestos federales en Estados Unidos.

Medina declara “El éxito en una carrera profesional está en elegir bien a tus compañeros de viaje y aprovechar las oportunidades que se presentan. He tenido la suerte de aprender de los mejores, y de rodearme siempre de grandes equipos profesionales. Ello me ha ayudado a que el reto al que decidí unirme en 2017 de poner en marcha un departamento tributario en CECA MAGÁN, culmine hoy como un éxito no solo personal, sino colectivo de quienes confiaron en mí para este proyecto, de los que forman parte de él y de los que se van uniendo para hacerlo más grande”.

Para el socio director, Esteban Ceca Gómez-Arevalillo: “Nuestra premisa es apoyar el talento y la gente con ganas, ¿cómo? promocionando a gente de la “casa” y sumando profesionales del sector que aporten negocio, pero también ideas. Creemos que ambos serán clave para seguir creciendo y ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes. En el sector legal, tan competitivo en materia de fichajes los últimos años, poder atraer y retener profesionales especializados y preparados para ejercer la abogacía de forma ágil, hoy en día es un reto que nosotros queremos seguir consolidando en nuestra firma”.

