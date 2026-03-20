Chambers Europe 2026: cambio de liderazgo y un mercado jurídico español cada vez más fuerte en Europa

Chambers & Partners ha publicado la edición 2026 de su guía europea, una de las referencias más influyentes del sector jurídico, que confirma la solidez del mercado legal español en Europa y evidencia una tendencia clara hacia la especialización del asesoramiento legal.

En el ranking de este año se produce un cambio relevante en el liderazgo. Garrigues se sitúa como la firma con mayor número de áreas reconocidas en Banda 1 en España, con un total de 26, superando a Uría Menéndez, que alcanza 24. Ambas firmas empatan en número total de menciones combinadas en Bandas 1 y 2, con 34 reconocimientos cada una. Cuatrecasas mantiene la tercera posición con 21 áreas en Banda 1 y un total de 33 menciones, consolidando el protagonismo del trío de grandes firmas españolas en el panorama europeo, compitiendo directamente con las firmas anglosajonas.

Tras ellas, Clifford Chance y Linklaters continúan liderando entre las firmas internacionales con presencia en España, mientras que Gómez-Acebo & Pombo y A&O Shearman suman seis áreas en la máxima categoría. El top 10 de firmas con más Band 1 lo completan Pérez-Llorca, Baker McKenzie, Eversheds Sutherland y Watson Farley & Williams.

Un directorio que evoluciona hacia la hiperespecialización

Más allá de las posiciones en el ranking, uno de los elementos más significativos de esta edición es la especialización y segmentación de áreas de práctica. Chambers continúa ampliando y redefiniendo sus categorías, incorporando nuevos rankings sectoriales como Transporte o Life Sciences-Transactional, y desagregando áreas tradicionales como Tax o Dispute Resolution, que, a su vez, se dividen en múltiples áreas de especialización.

Esta evolución responde a una realidad cada vez más evidente: el asesoramiento jurídico se desarrolla en entornos más complejos y específicos, donde el conocimiento técnico y sectorial resultan determinantes.

Para los clientes, esta mayor granularidad se traduce en una oferta más diversa y en una competencia más intensa en términos de calidad y servicio.

Nuevas dinámicas en el mercado: Big Four, boutiques y talento individual

La guía también confirma el avance de las Big Four en el ámbito legal, especialmente en determinadas prácticas en las que comienzan a competir directamente con los despachos tradicionales, apoyadas en la tecnología y en una alta capacidad de ofrecer asesoramiento integrado.

Asimismo, se consolida el peso de las boutiques especializadas, que compiten con éxito frente a estructuras más grandes y tradicionales en determinadas prácticas. En prácticas como el derecho penal económico, el reconocimiento se centra cada vez más en los profesionales individuales en lugar de en las propias firmas.

La edición 2026 de Chambers Europe confirma así un mercado legal español más competitivo y especializado, donde la combinación de conocimiento experto, capacidad de adaptación y enfoque sectorial se configura como el principal factor diferencial.

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