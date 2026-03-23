Principales riesgos laborales que pueden surgir en grupos empresariales y sociedades holding

La creciente complejidad de los grupos empresariales y las sociedades holding exige un conocimiento preciso de sus implicaciones laborales.

La evolución de la normativa laboral y las directrices europeas en materia de transparencia empresarial y responsabilidad corporativa, ha fomentado que la gestión de los grupos de empresas adquiera una relevancia estratégica.

La correcta identificación de responsabilidades y la adecuada organización interna son aspectos clave para evitar contingencias legales y de Seguridad Social, y por ello, Lefebvre Formación ha organizado el Curso elearning Claves laborales de los grupos empresariales y las sociedades holding, que se celebrará del 1 al 30 de abril de 2026, para proporcionar una visión estructurada y operativa de los principales riesgos laborales que pueden surgir en este tipo de organizaciones.

El programa permite a los asistentes comprender cómo se identifica al empresario real dentro de un grupo, en qué supuestos puede producirse la extensión de responsabilidades entre sociedades y cuáles son los criterios utilizados por los tribunales y la Administración. Asimismo, se analizan cuestiones clave como la circulación de trabajadores, la subcontratación o los procesos de reestructuración interna.

Entre sus objetivos, el curso aborda el concepto y la tipología de grupos de empresas y sociedades holding, así como su problemática asociada, incluyendo las denominadas sociedades patológicas. También profundiza en la organización laboral y la centralización de funciones, elementos esenciales para determinar la dirección efectiva del trabajo.

Otro de los ejes centrales es la extensión de responsabilidades laborales dentro del grupo, incluyendo la posible responsabilidad de los administradores por deudas laborales. Además, se examinan aspectos como la utilización de mano de obra a través de contratas y subcontratas, la cesión ilegal de trabajadores, la movilidad interna, la responsabilidad solidaria y los plazos aplicables para reclamar deudas.

Una formación integral orientada a anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones en entornos empresariales complejos.

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