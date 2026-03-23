La diputada del ICAM Teresa Mínguez asume la vicepresidencia de la European Company Lawyers Association (ECLA)

Se incorpora al núcleo de decisión de la ECLA para reforzar la voz de la abogacía in house en los debates regulatorios y económicos en la UE

La diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) responsable de Relaciones Internacionales, Teresa Mínguez, ha asumido la vicepresidencia de la European Company Lawyers Association (ECLA), la asociación europea que aglutina a más de 78.000 abogados y abogadas de empresa de 25 países.

Su incorporación sitúa a la abogacía madrileña en uno de los espacios en los que se está definiendo el papel de los departamentos jurídicos en la gobernanza empresarial europea, en un contexto de creciente complejidad regulatoria, presión geopolítica y transformación tecnológica. “Creo que ECLA desempeña un papel único y esencial en la configuración de una voz sólida, creíble y orientada al futuro para la abogacía de empresa en Europa”, afirma Mínguez

La nueva vicepresidenta asume el cargo en un momento de evolución estructural de la función jurídica corporativa, cada vez más integrada en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. “Los abogados de empresa ya no somos únicamente asesores jurídicos; somos socios estratégicos en la gestión de riesgos, la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia organizativa”, sostiene.

Sobre esta base, su mandato se orienta a reforzar la capacidad de interlocución de la abogacía de empresa en el ámbito europeo, consolidando a ECLA como actor relevante en los debates regulatorios que afectan al funcionamiento de las compañías y al Estado de derecho en el ámbito económico.

Al mismo tiempo, plantea avanzar hacia una mayor conexión entre los abogados de empresa europeos, facilitando el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre jurisdicciones y sectores, así como impulsar la evolución de la función jurídica interna hacia estándares más exigentes en gobernanza, liderazgo ético e innovación.

Este planteamiento se inscribe en el proceso de revisión de la hoja de ruta estratégica de la organización con horizonte 2030, uno de los ejes abordados en la Asamblea General celebrada esta pasada semana en Varsovia. “Estoy especialmente comprometida con promover un modelo de liderazgo colaborativo en ECLA, apoyado en la sólida trayectoria de la asociación y orientado a definir su futuro”, concluye la nueva vicepresidenta de ECLA.

Desde la propia organización, el nombramiento se enmarca en la voluntad de reforzar su posicionamiento en el ecosistema jurídico europeo. En este sentido, su presidenta, Stephanie Fougou, subraya que “con esta incorporación a nuestro equipo de liderazgo, ECLA se sitúa en una posición óptima para actuar como una voz fuerte y unificada de nuestra profesión en toda Europa, así como un referente en los retos regulatorios y de representación institucional”.

En la misma línea, el secretario general de la asociación, Marcus M. Schmitt, destaca que “el nombramiento de Teresa refuerza nuestro compromiso de aportar mayor valor a la comunidad jurídica corporativa en un contexto marcado por los desafíos de la inteligencia artificial y la evolución del estatuto profesional de nuestros pares”.

Perfil de Teresa Mínguez

Teresa Mínguez es Executive Legal Director & General Counsel de Porsche Ibérica y miembro de su comité de dirección, donde participa en la definición de la estrategia corporativa y en la supervisión de riesgos en un entorno de transformación tecnológica y regulatoria.

Cuenta con más de 25 años de experiencia internacional asesorando a compañías multinacionales en gobernanza, regulación, operaciones corporativas y mercados de capitales. Su trayectoria combina el ejercicio en firmas internacionales de primer nivel —especializada en operaciones de M&A transfronterizo y mercados de capitales— con una sólida carrera en la dirección jurídica de empresa.

En el plano institucional, es diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid responsable de Relaciones Internacionales y ha formado parte del consejo de ACC Europe, desde donde ha impulsado una visión de la abogacía de empresa moderna, conectada e influyente, orientada a responder a los retos de la digitalización, la sostenibilidad y el cambio regulatorio global.

Reconocida como una de las directivas jurídicas más influyentes en el ámbito ibérico, participa habitualmente como ponente en foros internacionales sobre gobernanza, ESG y transformación de la función legal.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos