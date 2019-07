Un claustro excepcional para la formación universitaria en protección de datos, innovación y seguridad

El claustro de profesores estará formado por más de 140 prestigiosos profesionales de las administraciones y las empresas más importantes del país. Abogados, delegados de protección de datos y expertos en seguridad se unen a profesionales de otros sectores en un equipo docente único

La transformación digital que están llevando a cabo empresas e instituciones está generando una gran cantidad de datos de sus clientes y sus actividades que han supuesto un nuevo reto en la protección de esta información. Por otra parte, la plena aplicación del Reglamento General de Protección de datos y la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018 establecen la obligación de contar con un delegado de protección de datos en determinados sectores.

Todo ello ha conducido a que la demanda de este nuevo perfil profesional haya experimentado un auge considerable. Sin embargo, y a pesar de esta necesidad, no es fácil encontrar la formación adecuada para este perfil. “La falta de profesionales especializados en las nuevas tecnologías es una realidad constatada. Numerosos puestos de trabajo no se están cubriendo debido a la imposibilidad de encontrar profesionales expertos y cualificados en estas materias. La especialización supone un plus a la hora de encontrar empleo o mejorar la posición en la entidad en la que se prestan servicios profesionales”, explica Francisco González-Calero Manzanares, Lead Advisor Servicios DPD en Govertis Advisory Services y miembro del claustro académico.

Por eso, la Universidad Nebrija pone en marcha el Máster en Protección de Datos, Innovación y Seguridad. Con él se pretende dar respuesta a esa demanda desde la aproximación global de varias ramas de conocimiento: derecho, seguridad, tecnología e innovación.

El Máster ha sido diseñado bajo la premisa de que “los retos en materia de privacidad y la ciberseguridad necesitan profesionales con un nivel de preparación excelente, capaces de afrontar estos nuevos desafíos con garantía de éxito”, añade Alfonso J. Menchén Villalta, delegado de Protección de Datos en Iberdrola España y parte del claustro del Máster.

Un claustro único por su calidad y diversidad

El claustro de profesores estará formado por más de 140 expertos de prestigio, excelentes en sus respectivos campos. Desempeñan su labor en administraciones públicas y en las mejores empresas, y su experiencia proporciona un acercamiento multidisciplinar a los contenidos de la titulación.

La dirección académica está a cargo de Daniel López Carballo, Socio del Área de IT, Privacidad y Protección de Datos en Écija Abogados, premiado por la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección por la dirección de trabajos de investigación; y de Luis A. García Segura, Doctor y Coordinador de la Cátedra Nebrija Santander en Riesgos y Conflictos.

Entre sus profesores se encuentran Pedro Alberto González, delegado de Protección de Datos de la Agencia Vasca de Protección de Datos; Mar López Gil, jefa de la Oficina de Ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Andrés Jesús Ruiz Vázquez, responsable de Operaciones del Área de Ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno; Rafael Catalá Polo, diputado y ex ministro de Justicia del Gobierno de España; Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Audiencia Nacional; Mª Luisa Boronat Velert, delegada de Protección de Datos y jefa de la División de Gobernanza y Transparencia del Banco de España; Óscar Casado Oliva, jefe de Privacidad de Productos Legales, Datos y Negocio Digital de Telefónica o Gonzalo Erro Iribarren, oficial de Privacidad en Huawei Technologies, por citar solo algunos.

Una metodología innovadora que prepara de forma integral para la práctica

El Máster se impartirá con una metodología basada en talleres prácticos para abarcar las distintas áreas de conocimiento y para que los alumnos puedan conocer las diferentes perspectivas profesionales. Los alumnos salen del Máster perfectamente preparados para ser delegados de Protección de Datos en cualquiera de las áreas obligatorias: banca, seguros, sanidad, educación, telecomunicaciones, marketing, entre otras.

Para Francisco Javier Carbayo Vázquez, Abogado experto en IT, Privacidad y Protección de Datos en Deloyers y docente de la titulación, “este máster procura un equilibrio óptimo entre teoría jurídica y práctica de cumplimiento, mediante un programa muy trabajado y un claustro inigualable e inédito, del que es un honor formar parte”.

El plan de estudios comprende ocho asignaturas que cubren los aspectos legales de la protección de datos en España, Europa y el resto del mundo; el tratamiento de datos en el ámbito público y privado; la figura del delegado de protección de datos; la seguridad, ciberseguridad y la responsabilidad activa; la gestión corporativa de la protección de datos y la seguridad de la información; las garantías de los derechos digitales y la innovación, la tecnología y los tratamientos disruptivos.

En este sentido, para Joaquín Muñoz Rodríguez, Responsable del Área de IP/IT en ONTIER y profesor del postgrado, “el enfoque del máster es completísimo de cara a dotar a los alumnos de un bagaje práctico en el conocimiento de las leyes que afectan a la innovación, la seguridad y la protección de los datos. Sin duda, un conocimiento valiosísimo para los abogados del futuro, quienes en su día a día tendrán que abordar asuntos en estos ámbitos”.

Además, parte de las clases se impartirán en Écija Abogados, DA Lawyers, Roca Junyent, Hogan Lovells, Ontier, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Huawei Technologies, Gefco y la Real Academia de Jurisprudencia, entre otros, lo que posibilitará al alumno tener un acercamiento mayor al sector jurídico, administrativo y empresarial.

Un aspecto vital, como indica José Manuel Laperal González, Responsable de Seguridad y Sistemas de Información Sanitaria, Secretario del Comité Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Delegado de Seguridad y Enlace del Servicio Madrileño de Salud, “para mí el máster tiene un valor diferencial muy especial. Por un lado, el contenido está respaldado por profesionales que son una autoridad en cada una de las materias (enhorabuena por conseguirlo) y por otro ofrece una visión conectada con la realidad. Es clave mostrar la aplicabilidad de lo que se aprende, ofrecer una visión de lo que funciona y lo que no, de cómo abordar la implantación de la teoría, por dónde empezar, lo que más rápido avanza y lo que más cuesta, cómo vender los logros alcanzados, la estrategia de comunicación... La teoría se cuenta en todas partes, pero aporta mucho valor que se responda a la pregunta “ya lo he entendido, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo?”.

Este máster responde también a la petición de la Agencia Española de Protección de Datos quien ha instado a las universidades a crear una formación universitaria de calidad que prepare a los futuros profesionales de este campo con todas las herramientas necesarias para la gestión y protección de la gran cantidad de datos que se generan cada día.

En el nutrido y excelente claustro de este programa se cuentan además Pedro Alberto González, Delegado de Protección de Datos de la Agencia Vasca de Protección de Datos; Cecilia Álvarez Rigaudias, Facebook´s EMEA Privacy Policy Director; Berta Balanzategui Vidal, European Senior Privacy & Data Protection Counsel en General Electric; Georgina Briñol Carrasco, Delegada de Protección de Datos del Grupo Media Markt para España y Portugal; Marta Cañas Miralles, Delegada de Protección de Datos de Iberia Líneas Aéreas Españolas; David Pérez Piñeiro, Global Director of CSR at Cabify Spain; Juan José Pérez Rodríguez, Delegado de Protección de Datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Óscar de la Cruz Yagüe, Comandante Jefe del Grupo de Delitos Informáticos de la Guardia Civil; Artemi Rallo Lombarte, Senador y ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos; Marta Fernández Núñez, Delegada de Protección de Datos del Grupo BNP Paribas en España; Marcos García-Gasco Romero, Delegado de Protección de Datos en Airbus; Cristina Sánchez-Tembleque Cayazzo, Data Protection Officer and Head of the Data Protection & Privacy Department at Inditex Group; Natalia Jiménez Jiménez, Delegada de Protección de Datos del Canal de Isabel II; Ana Solana Hernández-Sampelayo, General Counsel Franco Benelux & Iberia at The Body Shop; Tamara Wegmann Lecue, Directora de la Asesoría Jurídica de Teka Group; María José Blanco Antón, Delegada de Protección de Datos de Presidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia; Elena Terradillos Figuero, Delegada de Protección de Datos de Comisiones Obreras; Elena López Vargas-Machuca, Data Protection Officer en L'Oréal; Alberto Millán Fernández, Delegado de Protección de Datos y Responsable del Área de Privacidad de SegurCaixa Adeslas; o Iñaki González-Pol, Delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía, del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Junta Electoral de Andalucía.

Del ámbito de la comunicación, destacan Jon Ariztimuño Olague, Director de Informativos de Telemadrid, Onda Madrid y telemadrid.es; Pedro del Rosal Segura, responsable de Contenidos Periodísticos para Prisa Centro Editorial Legal y Alfredo Urdaci Iriarte, periodista y Director General de Ludiana. Del ámbito de la ciberseguridad proceden Rafael Sánchez Gómez, Manager en el Área Security Architecture de BBVA; Felipe Jiménez Alonso, Director de la Unidad de Sistemas Inteligentes del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil; Pablo González Melgar, Socio Director de Techware, Consulting & Training, S.L.; Ricardo Cañizares Sales, Director de Consultoría en EULEN Seguridad; Ricardo Barrasa García, Socio en NTASYS y Presidente de ISACA Madrid, o Antonio Ramos García, Socio Director de n+1 Intelligence & Research y CEO de LEET Security, Vicepresidente ISACA Madrid y miembro Lista de Expertos de ENISA.

En el Máster participan Socios y responsables de áreas de tecnología, protección de datos y derecho tecnológico, tales como Alonso Hurtado Bueno, Javier López Gutiérrez y Jesús Yáñez Colomo (Écija Abogados), Joaquín Muñoz Rodríguez (Ontier), Ruth Benito Martín (Elzaburu), José Leandro Núñez García (Audens), Teresa Pereyra Caramé (Roca Junyent), Agustín Puente Escobar (Broseta), Andy Ramos Gil de la Haza (Pérez-Llorca), Gonzalo F. Gallego Higueras (Hogan & Lovells), Alejandro Sánchez del Campo Redonet (Garrigues), Rafael García del Poyo (Osborne Clarke), Norman Heckh (Ramón y Cajal).

El claustro se completa con profesionales de reconocido prestigio como Borja Adsuara Varela, Ricard Martínez Martínez, Moisés Barrio Andrés, Silvia Barrera Ibáñez, Ofelia Tejerina Rodríguez, Paloma Llaneza González, Iñaki Vicuña Nicolás, Francisco Javier Sempere Samaniego, Paula Ortiz López o Sara Molina Pérez-Tomé, entre otros.

