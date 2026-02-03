Día Internacional del Abogado: Principales desafíos del uso de la IA en el sector legaltech

El 3 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional de Abogado

La celebración trata de reconocer la laboral esencial que practican estos hombres y mujeres profesionales en defensa de los derechos y el mantenimiento del Estado de Derecho.

Este día sirve para subrayar la importancia, cada vez mayor, del trabajo que desempeña el sector tanto en resolución de conflictos, como asesoramiento especializado y en la protección de las garantías fundamentales. Los abogados y abogadas representan a los ciudadanos antes los tribunales y, en gran medida, contribuyen en el fortalecimiento institucional y la promoción de la justicia en contextos complejos.

Esta fecha es una oportunidad para hacer una reflexión profunda sobre los retos actuales de la profesión jurídica, especialmente en lo que se refiere a la digitalización de las herramientas que habitualmente usan estos profesionales.

En este sentido, la inteligencia artificial (IA) se convierte en una herramienta estratégica para despachos profesionales y departamentos legales. Plataformas de análisis documental, asistentes y agentes avanzados, sistemas de predicción jurisprudencial permiten dar mayor agilidad tareas repetitivas y mejorar la eficiencia, liberando tiempo y aportando valor añadido al asesoramiento.

La IA potencia la labor de los profesionales, ofrece apoyo en la gestión de la información y permite soluciones inmediatas y fiables para los clientes. Es imprescindible que estas herramientas garanticen rigor y certeza jurídica teniendo en cuenta que el ecosistema digital está en constante evolución.

Para conocer los principales desafíos del uso de la IA en el sector Legaltech hemos consultado con profesionales del sector que nos ofrecen un resumen de su experiencia cuando se trata de aplicar esta tecnología.

