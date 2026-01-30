Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 24 de enero de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución de 19 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por la que se nombra Directora de División de la Oficina para la España Digital 2030 e Internacionalización en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. (B.O.E. núm. 23 de 26 de enero de 2026).

- Resolución de 23 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, por la que se nombra Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Instituto Nacional de Estadística. (B.O.E. núm. 26 de 29 de enero de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

